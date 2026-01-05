聽新聞
高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審
高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又追出全案另有台積電陳姓員工涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，另有東京威力盧姓員工涉嫌配合湮滅證據，檢方今追加起訴。由於該陳姓員工於偵查中遭羈押，智慧財產及商業法院表示，目前尚未收到相關卷證，預計最快本周內移審。
據了解，該名遭追加起訴的陳姓員工，去年11月初便在偵查期間遭檢方聲押獲准，因此押期即將在近日內到期，檢方已向承審台積電2奈米洩密案的智慧法院合議庭告知，原則上本周內就會將追加起訴部分，連人帶卷送至智慧法院，由法院決定下一步的強制處分。
起訴指出，檢方查出東京威力的雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，經清查發現陳姓員工所竊取。由於陳力銘於偵查中坦承犯行，供出該名陳姓員工並順利查獲，故求處7年徒刑，日後還可能獲合議庭減刑。
至於東京威力盧姓員工涉嫌在知悉陳力銘犯行東窗事發後，為圖卸責刪除陳力銘上傳相關檔案，有妨害刑事調查情事且否認犯案，因此求處1年徒刑。東京威力因調查過程中，均配合檢方調查提供相關事證，對釐清案情尚有助益，僅求處罰金2500萬元。
