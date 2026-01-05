快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又追出全案另有台積電陳姓員工涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，另有東京威力盧姓員工涉嫌配合湮滅證據，檢方今追加起訴。由於該陳姓員工於偵查中遭羈押，智慧財產及商業法院表示，目前尚未收到相關卷證，預計最快本周內移審。

據了解，該名遭追加起訴的陳姓員工，去年11月初便在偵查期間遭檢方聲押獲准，因此押期即將在近日內到期，檢方已向承審台積電2奈米洩密案的智慧法院合議庭告知，原則上本周內就會將追加起訴部分，連人帶卷送至智慧法院，由法院決定下一步的強制處分。

起訴指出，檢方查出東京威力的雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，經清查發現陳姓員工所竊取。由於陳力銘於偵查中坦承犯行，供出該名陳姓員工並順利查獲，故求處7年徒刑，日後還可能獲合議庭減刑。

至於東京威力盧姓員工涉嫌在知悉陳力銘犯行東窗事發後，為圖卸責刪除陳力銘上傳相關檔案，有妨害刑事調查情事且否認犯案，因此求處1年徒刑。東京威力因調查過程中，均配合檢方調查提供相關事證，對釐清案情尚有助益，僅求處罰金2500萬元。

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又查出共犯台積電陳姓員工及東京威力盧姓員工，今追加起訴，智慧法院表示，目前尚未收到相關卷證，預計最快本周內將移審。圖／聯合報系資料照片
高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又查出共犯台積電陳姓員工及東京威力盧姓員工，今追加起訴，智慧法院表示，目前尚未收到相關卷證，預計最快本周內將移審。圖／聯合報系資料照片

台積電 東京 奈米

延伸閱讀

竊取台積電2奈米核心技術…高檢署再揪出1內鬼 今起訴求刑8年

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

台指期攻上3萬大關 多頭氣勢盛 台積電期大漲95元

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

相關新聞

「雨刷」蔡政宜洗錢225億獲3000萬交保 檢方準抗告失利

曾捲入職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉經營跨國洗錢水房洗錢高達225億元，被橋頭地檢署起訴，蔡政宜原先羈押，移審...

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢今播25分施虐影片「慘不忍睹」

台中市劉姓男子是第六警分局警友站副站長，前年底因金錢、傳播小姐糾紛，在七期豪宅內，與劉姓、石姓、林姓少年等人，持老虎鉗、...

竊取台積電2奈米核心技術…高檢署再揪出1內鬼 今起訴求刑8年

台灣高檢署偵辦台積電二奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數...

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又追出全案另有台積電陳姓員工涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電...

政二代顏大鈞吸金上億收押迄今...求回家處理債務 法院裁定300萬交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名人吸金逾億元；台南地院本月...

涉詐領助理費案 彰化前縣議員江熊一楓被收押禁見

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓因涉嫌詐領助理費近日被彰化地檢署傳訊，由於她否認涉案，檢方已向法院聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。