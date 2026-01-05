快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

「雨刷」蔡政宜洗錢225億獲3000萬交保 檢方準抗告失利

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾捲入職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉經營跨國洗錢水房洗錢高達225億元，被橋頭地檢署起訴，蔡政宜原先羈押，移審橋頭地院後，獲裁以3千萬元交保，檢方不服提起準抗告，但橋院今以「檢方無聲請權，程序上不合法裁定駁回。」

檢警調查，蔡政宜過去因職棒簽賭案遭判刑，假釋後卻重啟爐灶於2020年經營水房，2022年當選議員後退居幕後，將業務交由唐姓妻子負責。該集團指揮蕭姓幹部赴泰國收購人頭帳戶，並在高雄美術館特區等地設立據點，替泰國博弈網站層轉賭資，藉此隱匿犯罪所得。

該集團運作4年間，經手金流超過225億元，從中抽取約1%「水錢」牟利，不法所得估計近2億元，多被蔡政宜夫妻用來購置豪宅及高檔名牌包。

今年5月檢警展開行動時，唐女疑提前接獲風聲潛逃越南，目前遭通緝，蔡政宜則於8月31日欲從桃園機場出境時遭航警攔截逮捕，隨後遭收押禁見，橋檢於去年12月26日起訴。

蔡政宜27日移審橋頭地院後，法官審酌案情，以3千萬元交保，並限制住居、限制出境出海，且須接受電子腳鐐監控，檢方不服，認為電子腳鐐、3000萬元保釋金等條件，不足以確保蔡政宜不會逃亡，對法官交保處分提起準抗告。

橋院合議庭審理後，認為蔡政宜交保屬於法官所作的處分，並非合議庭的「裁定」，依刑事訴訟法第規定，僅有「受處分人」也就是蔡政宜可聲請撤銷或變更原處分，檢察官並無此部分聲請權，因程序上不合法，裁定駁回確定，不得抗告。

曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，涉洗錢225億元。圖／聯合報資料照片
曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，涉洗錢225億元。圖／聯合報資料照片

法官 桃園機場

延伸閱讀

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

竹聯幫南興、明仁、弘仁會組詐團洗錢 找老人顧虛幣交易所收贓

HeroPay跨國洗錢306億 茗香園冰室老闆求刑9年6月

高雄跨年夜槍傷2人嫌犯無保飭回…檢傻眼 速提抗告「以安民心」

相關新聞

「雨刷」蔡政宜洗錢225億獲3000萬交保 檢方準抗告失利

曾捲入職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉經營跨國洗錢水房洗錢高達225億元，被橋頭地檢署起訴，蔡政宜原先羈押，移審...

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢今播25分施虐影片「慘不忍睹」

台中市劉姓男子是第六警分局警友站副站長，前年底因金錢、傳播小姐糾紛，在七期豪宅內，與劉姓、石姓、林姓少年等人，持老虎鉗、...

竊取台積電2奈米核心技術…高檢署再揪出1內鬼 今起訴求刑8年

台灣高檢署偵辦台積電二奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數...

高檢署再揪台積電1內鬼追加起訴 智慧法院：預計最快本周移審

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，又追出全案另有台積電陳姓員工涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電...

政二代顏大鈞吸金上億收押迄今...求回家處理債務 法院裁定300萬交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名人吸金逾億元；台南地院本月...

涉詐領助理費案 彰化前縣議員江熊一楓被收押禁見

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓因涉嫌詐領助理費近日被彰化地檢署傳訊，由於她否認涉案，檢方已向法院聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。