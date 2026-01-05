聽新聞
「雨刷」蔡政宜洗錢225億獲3000萬交保 檢方準抗告失利
曾捲入職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉經營跨國洗錢水房洗錢高達225億元，被橋頭地檢署起訴，蔡政宜原先羈押，移審橋頭地院後，獲裁以3千萬元交保，檢方不服提起準抗告，但橋院今以「檢方無聲請權，程序上不合法裁定駁回。」
檢警調查，蔡政宜過去因職棒簽賭案遭判刑，假釋後卻重啟爐灶於2020年經營水房，2022年當選議員後退居幕後，將業務交由唐姓妻子負責。該集團指揮蕭姓幹部赴泰國收購人頭帳戶，並在高雄美術館特區等地設立據點，替泰國博弈網站層轉賭資，藉此隱匿犯罪所得。
該集團運作4年間，經手金流超過225億元，從中抽取約1%「水錢」牟利，不法所得估計近2億元，多被蔡政宜夫妻用來購置豪宅及高檔名牌包。
今年5月檢警展開行動時，唐女疑提前接獲風聲潛逃越南，目前遭通緝，蔡政宜則於8月31日欲從桃園機場出境時遭航警攔截逮捕，隨後遭收押禁見，橋檢於去年12月26日起訴。
蔡政宜27日移審橋頭地院後，法官審酌案情，以3千萬元交保，並限制住居、限制出境出海，且須接受電子腳鐐監控，檢方不服，認為電子腳鐐、3000萬元保釋金等條件，不足以確保蔡政宜不會逃亡，對法官交保處分提起準抗告。
橋院合議庭審理後，認為蔡政宜交保屬於法官所作的處分，並非合議庭的「裁定」，依刑事訴訟法第規定，僅有「受處分人」也就是蔡政宜可聲請撤銷或變更原處分，檢察官並無此部分聲請權，因程序上不合法，裁定駁回確定，不得抗告。
