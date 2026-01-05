警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢今播25分施虐影片「慘不忍睹」

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是第六警分局警友站副站長，前年底因金錢、傳播小姐糾紛，在七期豪宅內，與劉姓、石姓、林姓少年等人，持老虎鉗、球棒、電擊棒等器具，凌虐許姓助理致死，涉案人還以手機拍成影片，檢警搜扣影片內容長達4小時，全案今由國民法官審理。

檢方今濃縮施虐影片，播放25分鐘施虐行為片段，內容錄下的犯行暴力、殘忍，讓在場參與旁聽的媒體，以及審理此案的國民法官，都一度不忍直視，此案預計9日審結宣判。

劉姓男子等人涉在台中七期豪宅內，虐死許姓男子一案，去年2月間由檢方起訴後，移審台中地院，由國民法官審理，今天開庭審理，預定在9日下午4時30分審結宣判，今天由檢辯雙方進行開庭陳述、證據調查的階段，預定明日將傳喚同案林姓少年，以及負責相驗死因的法醫師到場作證。

檢辯雙方認為，此案的爭點在於，劉男等3人是否涉犯刑度為7年以上的傷害致死罪，還是10年以上的凌虐致死罪，將在後續的審理中查明，除了劉姓主嫌外，另外兩名被告都承認有凌虐致死及強暴使人施用的毒品的犯行。

檢方在證據調查階段，提示此案在案發時的報案經過，以及民間救護車人員的證詞，還有案發大樓的監視器畫面等證據，也提到此案扣案手機有9支，其中涉及施虐死者的影片，因有不同角度，總長度達4小時，為方便國民法官審理，濃縮為25分鐘的影片，針對劉男等人的犯行重點播出。

檢方在播放影片時，因涉案的施虐影片手段殘忍、血腥，讓參與審理的國民法官，以及旁聽的媒體、民眾，一度不忍觀看、坐立難安。

劉姓男子等4人在前年10月間，涉在七期豪宅內，虐死許姓男子一案，去年2月由檢方偵結，依凌虐致死罪起訴，檢方調查，劉男是台中市第六警分局警友站副站長，因叫傳播小姐、報帳請款一事，與許姓助理爭執，劉夥同劉姓、石姓及林姓少年等人，拿球棒、尖刀、噴火槍朝許攻擊，甚至以老虎鉗拔斷許牙齒，活活虐死對方。

台中市劉姓男子等4人前年10月間在七期豪宅內，虐死許姓男子，檢警將劉等人移送法辦。圖／本報資料照

