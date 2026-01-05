北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提陳姓兄弟2人到案，今陸續移送北檢複訊。

專案小組掌握，陳姓男子涉替太子集團所屬的多處水房洗錢，金流經地下匯兌入台又洗出，若有太子集團成員獲旗下相關公司需要使用新台幣，陳男也協助換取新台幣，且在胞弟經營的雪茄店作為據點，在此處面交現金。陳男、胞弟今下午、晚上遭依洗錢等罪嫌，陸續移送北檢。陳男胞弟對於為何替太子集團洗錢，不發一語，在警方戒護至北檢等候複訊。

專案小組上周執行第5波專案，搜索拘提台商、國安局退休軍官石濱芳等人，涉提供場地給太子集團旗下水方洗錢，複訊後依洗錢等罪諭知石120萬交保，限制出境出海、施以科技監控，處理位於帛琉的水房業務江友志20萬交保、限制出境出海，其餘5人15至25萬元不等金額交保。

檢方11月起偵辦太子集團洗錢、賭博、組織犯罪等案，歷經5波搜索拘提專案，迄今累計8人羈押獲准，持續溯源追查中。羈押被告天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。

陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區一家雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清。記者蕭雅娟／攝影
陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區一家雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清。記者蕭雅娟／攝影

