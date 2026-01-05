政二代顏大鈞吸金上億收押迄今...求回家處理債務 法院裁定300萬交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名人吸金逾億元；台南地院本月2日開庭，顏請求法官給予交保，讓他好好處理債務，被害人也說「讓他回家，好好的面對我們這些人」，法院今裁定顏以300萬元交保。

台南地院裁定指出，顏大鈞或第三人提出300萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區住處，且應於每星期一、五晚間5時至9時至限制住居地轄區派出所報到，及限制出境、出海8月；如未能於1月13日中午12時前具保，顏自1月14日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向梁女等6名被害人涉詐取財物逾1億3千萬元。

本月2日法院開庭辯論終結，梁女等6名被害人均到庭陳述意見，其中3名被害人已與顏家人調解成立，另梁女等3人因金額龐大，且雙方對借貸明細認知不同，迄今尚未成立。張姓被害人說，希望顏可以出來解決債務問題，「願意給顏機會，好好面對我們這些人」，其他被害人也同意。

「我知道我錯了！」顏大鈞在庭上指出，當初為了賺錢、周轉而借錢，之後也因利息太高，致債務越滾越大，因此才會想到出國，逼家人出面幫忙處理；他說，希望法官能准予交保，讓他回家看小孩，再與家人商討與債權人和解，這也是最重要的事，他會誠心誠意歸還給債權人要的款項。