快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

政二代顏大鈞吸金上億收押迄今...求回家處理債務 法院裁定300萬交保

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名人吸金逾億元；台南地院本月2日開庭，顏請求法官給予交保，讓他好好處理債務，被害人也說「讓他回家，好好的面對我們這些人」，法院今裁定顏以300萬元交保。

台南地院裁定指出，顏大鈞或第三人提出300萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區住處，且應於每星期一、五晚間5時至9時至限制住居地轄區派出所報到，及限制出境、出海8月；如未能於1月13日中午12時前具保，顏自1月14日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向梁女等6名被害人涉詐取財物逾1億3千萬元。

本月2日法院開庭辯論終結，梁女等6名被害人均到庭陳述意見，其中3名被害人已與顏家人調解成立，另梁女等3人因金額龐大，且雙方對借貸明細認知不同，迄今尚未成立。張姓被害人說，希望顏可以出來解決債務問題，「願意給顏機會，好好面對我們這些人」，其他被害人也同意。

「我知道我錯了！」顏大鈞在庭上指出，當初為了賺錢、周轉而借錢，之後也因利息太高，致債務越滾越大，因此才會想到出國，逼家人出面幫忙處理；他說，希望法官能准予交保，讓他回家看小孩，再與家人商討與債權人和解，這也是最重要的事，他會誠心誠意歸還給債權人要的款項。

顏大鈞涉吸金逾億元還企圖出境，經拘提到案後裁押，被訴詐欺罪嫌移審後裁押迄今，顏大鈞及律師上次聲請具保被駁，押期將於本月14日屆滿；台南地院預定2月6日宣判，今裁定顏以300萬元交保，若家屬完成辦保，法院完成限制出境出海的通報後，顏就可以離開看守所。

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓女子等6名被害人吸金逾億元。圖／本報資料照片
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓女子等6名被害人吸金逾億元。圖／本報資料照片

被害人 顏大鈞 台南

延伸閱讀

政二代顏大鈞吸金近億元 「我錯了」請求法官具保回家處理債務

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

相關新聞

政二代顏大鈞吸金上億收押迄今...求回家處理債務 法院裁定300萬交保

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名人吸金逾億元；台南地院本月...

涉詐領助理費案 彰化前縣議員江熊一楓被收押禁見

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓因涉嫌詐領助理費近日被彰化地檢署傳訊，由於她否認涉案，檢方已向法院聲押禁見獲准。

公館圓環拆除…捧蔣萬安黑白照、死亡字卡 恐嚇不起訴

台北市公館圓環去年9月拆除，彭姓男子、李姓女子在守護公館圓環集會遊行活動中，涉舉著台北市長蔣萬安的黑白照片，還有「死」字...

柯志恩猛轟高雄心衛中心性侵案 市府：已檢討照護系統管理機制

國民黨高雄市長候選人柯志恩今連同市議員開記者會，批市府針對衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉犯性侵害，市府毫無檢討作為，社...

他遭砍頭11刀拒送醫18天後陳屍家中 法院依「殺人未遂」判凶嫌關11年

陳姓男子前年借住賈姓友人的住處，卻因常被賈辱罵而懷恨在心，他吸食強力膠後持菜刀猛砍賈至少11刀，但賈拒絕就醫，直到18天...

18家人頭公司做假帳 「台灣贏支付」對接博弈網 半年洗錢10億9人遭訴

陳姓男子所屬的洗錢集團在去年間被檢警掌握，涉利用西亞酋廣告等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。