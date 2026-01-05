聽新聞
涉詐領助理費案 彰化前縣議員江熊一楓被收押禁見
民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓因涉嫌詐領助理費近日被彰化地檢署傳訊，由於她否認涉案，檢方已向法院聲押禁見獲准。
彰化地檢署今日首度證實12月下旬因助理費案傳訊江熊一楓，認為她涉嫌重大，向法院聲押獲准，但對於偵辦細節，檢方不願透露，表示目前偵辦中。
民進黨籍的江熊一楓曾是三連霸縣議員，也是前立委江昭儀妻子，本屆欲連任縣議員時對上民進黨內李俊諭、黃盛祿，最後僅李俊諭捲土重來成功，上屆議員江熊一楓和黃盛祿均落馬，2023年她再戰北斗鎮長補選也再次落敗。
不過江熊一楓仍積極佈局2026年縣議員選舉，去年12月國軍在溪州鄉實砲射擊演練時打到民宅，國軍代表到地方聽取民眾意見時，江熊一楓也到場關心，不僅發言為民眾發聲，還在場邊做筆記，展現其再參選的企圖心，沒想到又因助理費案被查辦。
