公館圓環拆除…捧蔣萬安黑白照、死亡字卡 恐嚇不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市公館圓環去年9月拆除，彭姓男子、李姓女子在守護公館圓環集會遊行活動中，涉舉著台北市長蔣萬安的黑白照片，還有「死」字卡，呼喊「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等語，台北地檢署認為，不構成恐嚇危害安全罪，給予不起訴。

另，蘇姓女子為表達拆除公館圓環訴求，8月28、29日租車、機車停放在羅斯福路4段公車車行地下道入口出，導致公車必須逆向繞道而行，造成後方車輛壅塞，涉刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪，考量認罪，動機是表達對特定公共議題訴求，未肇事造成他人死傷等，歷經教訓當知戒慎，給予緩起訴處分，支付公庫3萬5千元。

彭男、李女去年9月12日參加集會活動，在13日凌晨0點44分分別手舉噴有紅漆的蔣萬安黑白照片、「死亡」字卡，呼喊「請瞻仰蔣公儀容，蔣萬安跟著公館圓環一起死了，民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」

彭男稱，照片中輪廓是蔣萬安，但他Ｐ上蔣公的臉，還有噴漆將照片弄模糊一點，想表達北市府體制被威權籠罩，沒有針對特定市長；他是當天集會遊行路權申請人，拆除公館圓環及地下道的政策太過倉促，政府跟民間沒有足夠溝通，集會遊行結束後有舉辦圓環告別式活動紀念公館圓環，例如拍攝照片、對末班公車唱歌，最後環節是對公館圓環宣布死亡時間00:44，沒有發表對特定人恐嚇或威脅性的話，他是想用比較感性的方式讓大家記住公館圓環，對蔣萬安沒有任何恩怨、仇恨。

李女供稱，拆除公館圓環、地下道會影響他的通勤時間，他參與集會遊行印了4張Ａ4紙，分別寫宣、布、死、亡，當時旁邊的人遞給他一張照片，他就和字卡一起拿在手上，當晚很暗沒注意到照片上的人像是誰，他對於圓環、地下道表達哀悼，很和平的完成告別式的活動。

檢方認為，2人對公館圓環拆除過程有不同意見，以行動表達此事的具體想法，但尚無惡害通知，難認有恐嚇危害安全主觀犯意，蔣萬安也未報案或提告，全案犯罪嫌疑不足給予不起訴。

部分民眾到場抗議，其中有人手舉市長蔣萬安黑白肖像照及寫有「死」字樣的標語。圖／翻攝自台北市議員王欣儀臉書
部分民眾到場抗議，其中有人手舉市長蔣萬安黑白肖像照及寫有「死」字樣的標語。圖／翻攝自台北市議員王欣儀臉書

公館圓環 蔣萬安 照片 集會遊行 恐嚇 黑白照

