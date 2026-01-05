新北男不滿法官駁柯文哲抗告 留言恐嚇遭判刑4月

快訊

中央社／ 新北5日電

新北市許男去年因不滿高等法院法官曾駁回前台北市長柯文哲抗告，在社群留言要讓法官「7天後再回家」。法院認許男作為可能引起他人仿效，依刑法恐嚇危害安全罪判刑4月。

前台北市長柯文哲涉京華城案，遭羈押1年後於去年9月8日交保，台北地檢署隨即抗告，高等法院9月12日撤銷交保、發回台北地院更裁。

根據新北地方法院判決書，1名熱衷政治的許姓男子，發現受理該案的高院審判長去年8月曾駁回柯文哲抗告，讓其繼續羈押，許男9月12日在社群平台Threads上留言稱要讓該法官「7天後再回家」，並附上三把刀圖案。法官看到留言後感到人身安全深受威脅，立即陳報政風室，檢警追查後將許男送辦。

法官指出，每個人在公共事務上均可發表自己想法或意見，但自由並非毫無限制，行使個人自由應以避免他人權益遭侵害為界限，且現今網路發達，許男作為極可能引起他人仿效，審酌許男偵訊時坦承罪行，依恐嚇危害安全罪處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

