柯志恩猛轟高雄心衛中心性侵案 市府：已檢討照護系統管理機制
國民黨高雄市長候選人柯志恩今連同市議員開記者會，批市府針對衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉犯性侵害，市府毫無檢討作為，社安網幾乎潰敗。高市府對此回應，去年接獲檢方通報案件後，已立即啟動對被害人專案協助，全面強化照護資訊系統管理機制，引入外部專業協助檢視，精進守護服務對象權益，也避免對個案造成任何二度傷害。
高雄市府表示，針對何員和協助洩密的何妻違法惡行，皆立即以2大過解聘，何員公布姓名，並對衛生局心衛中心主任撤換主管職務。衛生局和社會局在檢方指揮下，已對何員帳號曾查詢的列管對象，組織專案小組全力清查，進行相關通聯比對，對遭查詢列管對象進行個案關懷等，目前尚未查獲另有其他受害者通報。
高雄市府強調，「本案發生以來，皆持續主動與檢方連繫，掌握後續相關案情通報」。衛生局去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對何員解聘，社會局則對何員違反兒少法處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。
有關何妻協助何員疑似洩密，社會局也立即對何妻記2大過解聘，並將何妻使用相關資訊系統紀錄移送檢方偵辦。社會局強調，有關本案被害人協助部分，將持續協助陪同偵訊、就醫、連結學校資源關懷就學規畫、提供諮商服務及連結法律扶助資源等，後續將依個案需求提供醫療協助、法律及心理支持等協助。
衛生局表示，針對照護資訊系統資訊的管理機制，將從制度、管理稽核及教育宣導等三方面落實矯正，包括提高帳號清查頻率、各單位指派專責管理者、嚴審使用人資格權限、律定單位內控管制機制等措施，同時委託外部資安專家抽查檢核，確保帳號使用具唯一性、合理性與可追溯性，強化資安及減低個資外洩風險。社會局也針對保護資訊系統權限使用進行檢討，以強化內控機制，限定權限查閱人員，強化同仁保密意識。
