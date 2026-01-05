柯志恩猛轟高雄心衛中心性侵案 市府：已檢討照護系統管理機制

失智症長者的財產管理，向來是家族紛爭的導火線。近日台北地方法院的一則判決，為許多以為「我是繼承人，錢不見了就能告」的民眾上了一堂震撼教育。一名長居美國的八旬老婦回台後，將千萬財產交由姪子管理，女兒在母親過世後憤而跨海控告表哥（母親之姪）不當得利，索償1200多萬元。但法院最終判決女兒全盤皆輸。 為何全盤都輸？這件案例背後隱藏的法律邏輯，值得所有高齡長者與子女深思：當「繼承權」遇上「遺囑執行權」，法律究竟站在哪一邊？

2026-01-05 10:30