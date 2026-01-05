快訊

他遭砍頭11刀拒送醫18天後陳屍家中 法院依「殺人未遂」判凶嫌關11年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓男子前年借住賈姓友人的住處，卻因常被賈辱罵而懷恨在心，他吸食強力膠後持菜刀猛砍賈至少11刀，但賈拒絕就醫，直到18天後被發現陳屍屋內，最高法院依殺人未遂罪判陳11年徒刑，宣告監護5年，全案定讞。

陳2024年1月30日出獄之後，借住賈位於台南市的住處，因常遭對方辱罵，而於同年2月2日吸食強力膠後，持菜刀猛砍賈頭部後方11刀，導致賈頭部外傷慢性出血，陳誤認賈倒臥房內已死亡，隨即帶刀徒步逃逸。

案發9日後，一樓房客許久未見賈下樓活動而報警，而不知賈已受傷的警員前往關心、詢問是否需要就醫，賈表示不舒服但已服藥，仍拒絕就醫；再過9天，也就是同年2月20日，一樓房客又因多日不見賈而上樓查看，才發現賈死亡而報警。

檢察官會同法醫解剖相驗後，認為賈是因頭部遭人持銳器砍殺，導致慢性出血，引發低容積性休克而死亡。陳坦承犯行，一審認為陳犯殺人未遂罪，且有多次暴力前科，事後嘗試脫罪之外，還將藏匿作案用菜刀、丟棄血衣，手段殘暴，長期吸食強力膠，無視賈收容反而恩將仇報，並未道歉或賠償，造成死者家屬身心創傷，且鑑定認為有高度再犯的可能。

法院考量陳有認知上障礙，一審依殺人未遂罪判刑11年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。案件上訴，二審認為一審量刑並無不當，維持一審判決。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

殺人未遂 死亡 房客

相關新聞

柯志恩猛轟高雄心衛中心性侵案 市府：已檢討照護系統管理機制

國民黨高雄市長候選人柯志恩今連同市議員開記者會，批市府針對衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉犯性侵害，市府毫無檢討作為，社...

陳姓男子前年借住賈姓友人的住處，卻因常被賈辱罵而懷恨在心，他吸食強力膠後持菜刀猛砍賈至少11刀，但賈拒絕就醫，直到18天...

民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴

彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護公館圓環」活動，手舉台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。北檢認為...

18家人頭公司做假帳 「台灣贏支付」對接博弈網 半年洗錢10億9人遭訴

陳姓男子所屬的洗錢集團在去年間被檢警掌握，涉利用西亞酋廣告等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對...

失智母遺產落他人女兒提告敗 揭「遺囑執行人」法律威力

失智症長者的財產管理，向來是家族紛爭的導火線。近日台北地方法院的一則判決，為許多以為「我是繼承人，錢不見了就能告」的民眾上了一堂震撼教育。一名長居美國的八旬老婦回台後，將千萬財產交由姪子管理，女兒在母親過世後憤而跨海控告表哥（母親之姪）不當得利，索償1200多萬元。但法院最終判決女兒全盤皆輸。 為何全盤都輸？這件案例背後隱藏的法律邏輯，值得所有高齡長者與子女深思：當「繼承權」遇上「遺囑執行權」，法律究竟站在哪一邊？

HeroPay跨國洗錢306億 茗香園冰室老闆求刑9年6月

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，還經營賭博網站RICH11，4年多洗錢高...

