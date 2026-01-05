他遭砍頭11刀拒送醫18天後陳屍家中 法院依「殺人未遂」判凶嫌關11年

陳姓男子前年借住賈姓友人的住處，卻因常被賈辱罵而懷恨在心，他吸食強力膠後持菜刀猛砍賈至少11刀，但賈拒絕就醫，直到18天後被發現陳屍屋內，最高法院依殺人未遂罪判陳11年徒刑，宣告監護5年，全案定讞。

陳2024年1月30日出獄之後，借住賈位於台南市的住處，因常遭對方辱罵，而於同年2月2日吸食強力膠後，持菜刀猛砍賈頭部後方11刀，導致賈頭部外傷慢性出血，陳誤認賈倒臥房內已死亡，隨即帶刀徒步逃逸。

案發9日後，一樓房客許久未見賈下樓活動而報警，而不知賈已受傷的警員前往關心、詢問是否需要就醫，賈表示不舒服但已服藥，仍拒絕就醫；再過9天，也就是同年2月20日，一樓房客又因多日不見賈而上樓查看，才發現賈死亡而報警。

檢察官會同法醫解剖相驗後，認為賈是因頭部遭人持銳器砍殺，導致慢性出血，引發低容積性休克而死亡。陳坦承犯行，一審認為陳犯殺人未遂罪，且有多次暴力前科，事後嘗試脫罪之外，還將藏匿作案用菜刀、丟棄血衣，手段殘暴，長期吸食強力膠，無視賈收容反而恩將仇報，並未道歉或賠償，造成死者家屬身心創傷，且鑑定認為有高度再犯的可能。

法院考量陳有認知上障礙，一審依殺人未遂罪判刑11年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。案件上訴，二審認為一審量刑並無不當，維持一審判決。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885