抗議拆除公館圓環 民眾以車擋道獲緩起訴
蘇姓女子為表達反對拆除公館圓環訴求，去年8月間分別以汽車、機車擋住羅斯福路車行地下道入口處。北檢今天依妨害公眾往來安全罪處分蘇女緩起訴，須支付公庫3萬5000元。
警方調查，蘇女為反對拆除公館圓環，去年8月間將自用小客車停在羅斯福路南往北公車車行地下道入口處，又將機車停放在北往南公車車行地下道入口處。
蘇女在車上張貼「反拆公館圓環」、「盼能傾聽民意」、「反對填平地下專用道」等標語後步行離去，導致行經專用道的公車必須繞道而行，造成後方車輛壅塞。
蘇女在警詢及偵訊時均坦承不諱，台北地檢署今天依刑法妨害公眾往來安全罪將蘇女緩起訴處分，期間1年，應於緩起訴處分確定之日起4個月內，向公庫支付新台幣3萬5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言