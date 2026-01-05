抗議拆除公館圓環 民眾以車擋道獲緩起訴

蘇姓女子為表達反對拆除公館圓環訴求，去年8月間分別以汽車、機車擋住羅斯福路車行地下道入口處。北檢今天依妨害公眾往來安全罪處分蘇女緩起訴，須支付公庫3萬5000元。

警方調查，蘇女為反對拆除公館圓環，去年8月間將自用小客車停在羅斯福路南往北公車車行地下道入口處，又將機車停放在北往南公車車行地下道入口處。

蘇女在車上張貼「反拆公館圓環」、「盼能傾聽民意」、「反對填平地下專用道」等標語後步行離去，導致行經專用道的公車必須繞道而行，造成後方車輛壅塞。

蘇女在警詢及偵訊時均坦承不諱，台北地檢署今天依刑法妨害公眾往來安全罪將蘇女緩起訴處分，期間1年，應於緩起訴處分確定之日起4個月內，向公庫支付新台幣3萬5000元。