快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「天外飛來一筆」：能獲激勵獎金

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴

中央社／ 台北5日電

彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護<a href='/search/tagging/2/公館圓環' rel='公館圓環' data-rel='/2/241709' class='tag'><strong>公館圓環</strong></a>」活動，手舉台北市長<a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>黑白照片及「<a href='/search/tagging/2/死亡' rel='死亡' data-rel='/2/231598' class='tag'><strong>死亡</strong></a>」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。。圖／取自王欣儀臉書
彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護公館圓環」活動，手舉台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。。圖／取自王欣儀臉書
彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護公館圓環」活動，手舉台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。北檢認為，2人並無具體惡害通知，今天處分不起訴。

彭男、李女去年9月12日晚間參加「守護公館圓環」活動，翌日凌晨近1時許手舉噴有紅漆的蔣萬安黑白照片，及印有「死亡」字樣的字卡，呼喊「請瞻仰蔣公遺容，蔣萬安跟著公館圓環一起死了」等語。

台北市警察局中正二分局認為，彭、李所為致生危害蔣萬安的安全，依犯刑法恐嚇危害安全罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

檢方認為，彭、李以舉字卡、照片及喊話方式宣布公館圓環死亡，並指民眾對蔣萬安的民意、好感跟著公館圓環也死了，只是以行動表達對於公館圓環拆除的具體想法。

北檢認為，彭、李所為並沒有對蔣萬安生命、身體、自由、名譽、財產做具體惡害通知之意，難認有何恐嚇危害安全的主觀犯意。蔣萬安於本件發生後，亦未向員警報案或提出告訴，處分不起訴。

公館圓環 蔣萬安 死亡

延伸閱讀

唯一沒拿高票區...蔣萬安與大同區座談 拋五大有感建設

影／加速捷運建設 蔣萬安：讓大同區成為重要交通節點

隨機攻擊案紀念勇士余家昶…紀念牌地點曝光 蔣萬安說明進度

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

相關新聞

柯志恩猛轟高雄心衛中心性侵案 市府：已檢討照護系統管理機制

國民黨高雄市長候選人柯志恩今連同市議員開記者會，批市府針對衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉犯性侵害，市府毫無檢討作為，社...

他遭砍頭11刀拒送醫18天後陳屍家中 法院依「殺人未遂」判凶嫌關11年

陳姓男子前年借住賈姓友人的住處，卻因常被賈辱罵而懷恨在心，他吸食強力膠後持菜刀猛砍賈至少11刀，但賈拒絕就醫，直到18天...

民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴

彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護公館圓環」活動，手舉台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。北檢認為...

18家人頭公司做假帳 「台灣贏支付」對接博弈網 半年洗錢10億9人遭訴

陳姓男子所屬的洗錢集團在去年間被檢警掌握，涉利用西亞酋廣告等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對...

失智母遺產落他人女兒提告敗 揭「遺囑執行人」法律威力

失智症長者的財產管理，向來是家族紛爭的導火線。近日台北地方法院的一則判決，為許多以為「我是繼承人，錢不見了就能告」的民眾上了一堂震撼教育。一名長居美國的八旬老婦回台後，將千萬財產交由姪子管理，女兒在母親過世後憤而跨海控告表哥（母親之姪）不當得利，索償1200多萬元。但法院最終判決女兒全盤皆輸。 為何全盤都輸？這件案例背後隱藏的法律邏輯，值得所有高齡長者與子女深思：當「繼承權」遇上「遺囑執行權」，法律究竟站在哪一邊？

HeroPay跨國洗錢306億 茗香園冰室老闆求刑9年6月

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，還經營賭博網站RICH11，4年多洗錢高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。