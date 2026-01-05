快訊

18家人頭公司做假帳 「台灣贏支付」對接博弈網 半年洗錢10億9人遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

陳姓男子所屬的洗錢集團在去年間被檢警掌握，涉利用西亞酋廣告等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對接線上博弈集團，提供賭客儲值、出入金服務，短短半年時間，已洗錢逾10億元，檢警去年8月收網帶回陳男等涉案21人，其中陳等3人遭聲押獲准，全案近日偵結，依洗錢等罪起訴，聲請沒收犯罪所得，法院裁定接押。

台中檢警在去年間接獲金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶，短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，檢察官謝孟芳指揮中檢重案支援中心、台中市刑大七隊、第四警分局、刑事局第四大隊、保四總隊、南投縣草屯警分局等單位共辦。

檢警調查，陳姓男子（37歲）涉利用西亞酋廣告等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，每筆代收款項中抽取約2%作為報酬，若賭客因博弈網站拒不出金而提告詐欺，致使人頭公司帳戶遭銀行通報警示時，集團即與被害人簽立和解書，佯裝為一般買賣糾紛，以解除帳戶警示狀態。

陳等人為規避銀行風險控管機制、檢警查緝，不僅架設完整公司網站，還配合會計事務所操作帳務，另建置「假貨單生成系統」，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，於短短半年期間，洗錢金額即高達10億6439萬9514元。

檢警在去年8月20日發動第一波搜索行動，兵分台中、彰化、南投、高雄等地，查獲陳男等6人，扣得現金143萬7300元、電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，陳男等3人遭法院裁定羈押，其餘涉案人以2萬元至6萬元不等金額交保，另向地院聲請扣押裁定，查扣現金183萬16元，同年10月30日，發動第二波搜索行動，帶回涉案3人，命以2萬元至3萬元交保。

檢方在近日偵結，認定陳男等9人涉犯組織、洗錢、賭博、偽造文書等罪起訴，移審台中地院後，法院裁定接押陳男等3人。

陳姓男子涉成立人頭公司作假帳，使用非法第三方支付，對接博弈網站，半年洗錢逾10億元，檢警去年收網抓人，查扣現金、電腦等贓證物。圖／台中地檢署提供
陳姓男子涉成立人頭公司作假帳，使用非法第三方支付，對接博弈網站，半年洗錢逾10億元，檢警去年收網抓人，查扣現金、電腦等贓證物。圖／台中地檢署提供
陳姓男子涉成立人頭公司作假帳，使用非法第三方支付，對接博弈網站，半年洗錢逾10億元，檢警去年收網抓人，查扣現金、電腦等贓證物。圖／台中地檢署提供
陳姓男子涉成立人頭公司作假帳，使用非法第三方支付，對接博弈網站，半年洗錢逾10億元，檢警去年收網抓人，查扣現金、電腦等贓證物。圖／台中地檢署提供
陳姓男子涉成立人頭公司作假帳，使用非法第三方支付，對接博弈網站，半年洗錢逾10億元，檢警去年收網抓人，查扣現金、電腦等贓證物。圖／台中地檢署提供
陳姓男子涉成立人頭公司作假帳，使用非法第三方支付，對接博弈網站，半年洗錢逾10億元，檢警去年收網抓人，查扣現金、電腦等贓證物。圖／台中地檢署提供

洗錢 帳戶 機制

