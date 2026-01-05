HeroPay跨國洗錢306億 茗香園冰室老闆求刑9年6月

知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，還經營賭博網站RICH11，4年多洗錢高達306億9489萬餘元。台北地檢署今偵結，依洗錢防制法等起訴35人，對羅具體求刑9年6月，技術人員、幹部求刑5年至6年不等徒刑。

檢方認定，羅以翔等人涉組織犯罪防制條例、網際網路賭博罪、意圖營利供給賭博場、聚眾賭博、洗錢防制法等。此案犯罪組織龐大，為清查有無其他共犯，另分案偵辦。

起訴指出，羅以翔涉自2020年8月起，出資購得支付平台系統原始碼，招募黃姓、許姓、蕭姓技術人員負責介接、維護支付平台系統與中國、日本及印度等地區的博弈網站，並由黃秀蓉擔任財務及秘書，且以「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點。

羅等人涉以HEROPAY洗錢跳板系統的第四方支付及MATCHPAY第三方支付，替第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者從事代收付業務，並分為中國、日本、印度3部門，2023年6月起增設賭博營運機房部門，經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事的賭博網站「RICH11」，招募30人擔任員工。

檢方追查，賭客在RICH11、境外博弈網站申請入金時，HEROPAY系統接受訂單，並下發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，待收款後隨即匯集至虛擬貨幣電子錢包或國內外帳戶，HEROPAY系統傳送交易成功與否訊息，確認筆款項是否成功收受。

檢方統計，豪杰公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額總計達306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅的個人利益、水房營運資金，還有茗香園、黃秀蓉擔任名義負責人的東引快刀手餐廳的備援資金。

北檢指出，羅以翔經營時間極長，獲利達3億1385萬889元，且至今仍隱瞞其他出資股東資訊，考量偵訊中坦承犯行，具體求刑9年6月徒刑。

會計黃秀蓉坦承犯行，供述水房內部運作及帳冊內容，具體求刑6年。陳姓員工擔任RICH11中國部門主管，領取部門利潤5％乾股作為分紅，求刑6年；黃、許、蕭姓技術人員分別求取6年、5年、5年徒刑。