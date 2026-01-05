「排骨肉有鋼絲」求償5萬元 她再稱「蒸蛋有蟲」求償6萬元

台南市一名女子先前聲稱吃到的排骨肉裡有鋼絲，檢舉餐飲店家並提告求償5萬餘元，遭法院駁回；後來她又主張在壽司店吃的蒸蛋裡有小蟲，導致她急性腸胃炎，二個妹妹也都為她作證確實有看到小蟲，她再次檢舉店家並提告求償6萬餘元，台南地院台南簡易庭駁回告訴。

這名女子前年12月才稱台南市北區一間餐飲店家排骨飯的排骨肉中有鋼絲，要求店家賠償門牙受損以及精神慰撫金5萬餘元；店家自認環境符合衛生標準，且對方隔4個多月才去就醫，懷疑真的有食安事件還是她濫行興訟，台南簡易庭去年11月以「無法證明有相關事件發生」駁回告訴。

該名女子在對排骨飯業者提告後，又對一間壽司店提告指出，2023年9月間，她與家人共5人前往台南市北區餐廳用餐，點了3個蒸蛋（茶碗蒸）由她及2名小孩食用，她吃到快見底時，發現蒸蛋內有1隻小昆蟲，同桌的家人檢視過後亦確認該異物為昆蟲，立即告知店員。

女子表示，店員將該碗蒸蛋收走，之後由1名服務人員拿著1個裝有香菇丁和香菇屑的盤子，告知她蒸蛋中的異物是香菇屑，結帳時又改稱異物已封存要送總公司檢驗；她當天就致電台南市衛生局申訴，但假日無人接聽，之後返家就開始腹瀉，2名小孩也拉肚子好幾次。

女子指出，雖然小孩拉完肚子就沒事，但她隔天腸胃還是非常不舒服，就醫後經診斷為急性腸胃炎合併消化不良，同年10月間二度就診、做胃鏡檢查，同年11月得知檢查結果為胃食道逆流合併胃炎；她向壽司店申訴未得應有回復，再向衛生局申訴。

當時衛生局告知初查發現有員工未體檢缺失，與她所患急性腸胃炎有關係，可能會有傳染病；去年2月底她向消保官申請調解未果，提告請求壽司店返還餐費1720元，賠償她身體、健康權遭受不法侵害而支出的醫藥費1840元及精神慰撫金6萬元，還有消保法規定的懲罰性賠償金5160元（餐費3倍）。

壽司店主張，女子無法證實蒸蛋內的黑點為昆蟲，且餐廳經衛生主管單位檢驗後並無缺失；縱認該黑點與女子腸胃症狀有因果關係，自同年9月至11月，與她用餐時間已相距2週以上，其後症狀與該蒸蛋難認有關聯性，用藥明細可見女子本即有腸胃功能不佳問題。

法院表示，女子主張食用蒸蛋內有1隻小昆蟲，提出拍攝照片為憑，其大小、形狀確與一般日常生活中常見的菸甲蟲、蚤蠅等小型飛蟲近似；女子聲請傳喚當日一起用餐的二名妹妹，二人均證稱姐姐吃蒸蛋時發現裡面有異物，請她們看，看到有觸鬚、觸角的東西，明顯是一隻蟲。

法院依據照片及二人證述，採信「蒸蛋裡有小蟲」此一事實為真實；但依據台南市衛生局稽查結果，餐廳僅有「未於現場出具健康檢查」缺失，2天後就已補正，其餘均合格，女子主張餐廳有「員工未經體檢，可能有傳染病」侵害情節，與事證不符，不足採信。