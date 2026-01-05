台南父載女兒上學被按喇叭…攔車毆騎士 法院：行為暴戾

蔣姓男子過去已二度騎車與騎士發生行車糾紛後，攔住對方辱罵三字經，第二次更出拳攻擊加辱罵，台南地院分別判處拘役30日及25日；這次蔣送女兒上學途中又發生行車糾紛，竟再揮拳攻擊騎士，犯後還推稱是對方的錯，法院依傷害罪判刑4月、不予宣告緩刑。可上訴。

判決指出，蔣姓男子去年6月24日清晨7時許，騎乘機車載女兒上學途中，行經台南市中西區民生路與環河街口，與同行進方向的機車騎士發生行車糾紛，蔣先將女兒載到學校，返回路口時，見該名騎士仍在路口待轉區停等紅燈；蔣立即用機車擋在對方前方，並徒手毆打。

蔣對著騎士的頭、臉部位置猛力毆打數次，致騎士受有頭部外傷合併顏面部鈍挫傷、右眼鈍挫傷等傷害，騎士報警提告；偵訊時，蔣承認發生糾紛，但辯稱起因是對方按喇叭而起，且騎士有戴安全帽，他拍打安全帽不可能造成頭部受傷，而且對方隔36小時才去就診，傷勢與他無關。

法院當庭勘驗案發路口現場監視錄影器畫面，拍下蔣姓男子將機車擋在騎士機車正前方，隨即2度舉右手猛力朝騎士頭部用力毆打，過程中還因用力過猛，跌坐回自己機車上；騎士所戴並非全罩式安全帽，臉部未有安全帽覆蓋，蔣的揮擊有可能導致齊頭、臉部受傷。

法院指出，騎士在案發後一小時即前往成功大學醫學院附設醫院就診，診斷出受有頭部鈍傷、右眼損傷等傷勢，受傷位置與蔣的攻擊部位大致相符，隔天就診醫師再次診斷，並開立診斷證明書，並未違反常情，堪認二度就診結果，才是蔣毆打所受完整傷勢。

法院認定，蔣犯行明確，且蔣在2021年11月間、2022年6月間騎車，分別因燈號轉換未即時前行以及違規左轉，發生行車糾紛後，先辱罵騎士三字經被依公然侮辱判處拘役30日，以及追上騎士徒手毆打成傷，大罵三字經，被依公然侮辱及傷害罪判處拘役25日。

法院表示，蔣僅因與人發生行車糾紛，即任意徒手用力毆打對方頭、臉部，欠缺自我情緒管理能力，且案發時、地是車水馬龍處所，蔣竟於光天化日之下毆打他人，目無法紀；蔣態度乖張、行為暴戾，復已影響來往不特定民眾對於社會治安與法和平性信賴，所為甚值非難。

法院認為，蔣在偵查至審理期間均矢口否認犯行，態度避重就輕，再三推諉是因為遭對方鳴按喇叭而起、對方才是案發主因，認為自己無須賠償，未見有任何正視錯誤的情況，犯後態度不佳；且蔣先前便曾因行車糾紛徒手毆打他人，竟又再犯本案，顯見未因前案記取教訓。