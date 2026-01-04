獨／彰化溪州農業課長涉圖利縣民免繳百萬稅 一審無罪二審逆轉

彰化縣莊姓男子5年前任溪州鄉農業課長期間，被檢調指控，明知蔡姓縣民的土地，仍有水泥鋪面，若要出售，不符免徵房地合一稅的規定，莊更換不熟業務的承辦人上簽公文後，批示決行，讓蔡獲得130萬元的免稅利益，檢方依圖利罪起訴，一審認莊是二線核可公文角色，判無罪，二審近日逆轉，認定莊在實地勘查後，無視土地仍有水泥鋪面，簽核公文，犯圖利罪，改判5年6月、褫奪公權3年，不法利益沒收。

起訴指出，彰化縣莊姓男子在2021年初，時任彰化縣溪州鄉公所農業課長，蔡姓縣民欲將與母親共有的土地出售，依規需繳房地合一稅，若該地符合農業發展條例規定的話，可申請不課徵土地增值稅、免納所得稅。

莊男明知該土地仍有水泥鋪面未拆，僅在水泥上鋪土，原承辦人已多次現勘，認定不合規定，仍在同年7月間，與不熟稔農證審查業務的承辦人現勘後，由新承辦人在審查表勾選「符合」後上簽，由莊批示核定決行，發出農證，使縣民獲得130萬元的免稅利益，莊涉犯貪汙及偽造文書罪。

彰化地院審理時，莊男否認犯行，強調此案是農證申請案延宕過久，才更換承辦人，2021年7月現勘時，他看不出有鋪設水泥地，填寫的會勘紀錄無不實，後續核定也無錯誤。

一審審認，此案原承辦人與縣民針對該土地拆除水泥鋪面的範圍，有認知落差，造成申請案延宕，而莊男從此案申請之初，即處於二線核可公文角色，不能僅依公務員行為讓人民獲利，即推論莊有圖利犯行，判無罪。

台中高分院則認定，此案原承辦人在2021年3月至6月現勘，認定土地有「增擴建、水泥地、圍牆」，在審查表填載後，勾選不合格，莊明知此案申請不合規定，仍在同年7月初，與新承辦人前往現勘時，故意無視土地仍有水泥地未拆，僅以泥土覆蓋遮掩，仍在會勘紀錄表登載「銀杏、地瓜葉等作物、農舍（附使照）」，故意不填水泥地覆土的狀況。