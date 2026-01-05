快訊

勸合不勸離？立委：沒解決核心問題

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李成蔭／台北報導

立法院法制局建議修正民法，參考南韓「離婚熟慮制度」以降低離婚率，朝野立委看法不一。國民黨立委吳宗憲表示，他贊同加入「離婚冷靜期」設計，具體天數可再討論；民進黨立委吳思瑤持保留態度，喊話任何修法都應經過充分討論。

吳宗憲表示，政府應勸合不勸離，很多夫妻吵架是一時衝動，離婚也會帶來許多困擾，包含親權、財產等相關問題；不過，離婚冷靜期需有配套措施，例如夫妻雙方因家暴關係而要離婚，須確保任一方不再受家暴風險，政府如何介入也要納入思考。

吳思瑤說，我國離婚率偏高，可能與社會變遷、時代背景有關，原因複雜且多元，單靠修法強制增加「考慮期」未必能解決核心問題，「有點沒騷到核心議題的癢處」，對症下藥需更深刻研究與對話，而非僅在法律程序做限制，她認為需周延討論及充分對話。

民眾黨立委林國成表示，目前世界各國離婚率普遍偏高，原因不外乎工作壓力、家庭壓力及社會壓力，如果只是比照國外做法，引入離婚冷靜期，其實根本無法解決問題，「我們不是在解決問題，只是在學習國外的問題」。

他以「愛情與麵包」為例，過去為傳宗接代會選擇愛情，但現在沒有麵包就沒有愛情，就是麵包時代，離婚率偏高原因很多，重點是政府要搞好經濟，「只要讓家家戶戶安和樂利，夫妻感情就會融洽，離婚率自然也就會降低」。

