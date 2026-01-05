快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

法制局提設離婚冷靜期 掀議論

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

我國前年<a href='/search/tagging/2/離婚' rel='離婚' data-rel='/2/103728' class='tag'><strong>離婚</strong></a>率千分之二點二，立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓「離婚熟慮期制度」，建議立院修正<a href='/search/tagging/2/民法' rel='民法' data-rel='/2/208577' class='tag'><strong>民法</strong></a>降低離婚率。示意圖。記者林伯東／攝影
我國前年離婚率千分之二點二，立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓「離婚熟慮期制度」，建議立院修正民法降低離婚率。示意圖。記者林伯東／攝影

我國前年離婚率千分之二點二，僅次於大陸，高居亞洲第二；立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓「卅天離婚熟慮期制度」，建議立院修正民法降低離婚率，「離婚冷靜期」議題再掀討論。

據了解，大陸、英國、法國、丹麥、南韓、新加坡等有離婚冷靜期，時間一至三個月不等，目的在於讓有意離婚夫妻，能有冷靜思考的一段期間；公共政策網路參與平台過去也有相關提案，最終因附議人數不足而未通過。

立院法制局研析報告指出，我國二○二四年離婚率千分之二點二，僅次於大陸千分之二點五六，高居亞洲第二，高於鄰近國家南韓千分之一點八、日本千分之一點五。然而，南韓離婚率曾高達千分之三點四，二○○八年實施離婚熟慮制度以來，逐步下降。

報告指出，南韓離婚率二○○三年達高峰，甚至超過不少西方國家，從二○○五年開始在協議離婚試行離婚熟慮制度，二○○七年納入民法規範並於隔年實施，夫妻須共同向家庭法院遞交協議離婚事項確認申請書，接受離婚指導後進入離婚熟慮期。

離婚熟慮期時間，有需要撫養子女或胎兒為三個月，如果沒有則為一個月，家庭法院得勸告當事人接受專業諮商；熟慮期過後，家庭法院會通知夫妻到院說明，若雙方仍堅持離婚，須提交需撫養子女的撫養及親權決定協議書，家庭法院調查後核發離婚確認書。

夫妻任一方須在三個月內將離婚確認書送至婚姻登記或戶籍地辦理離婚登記，才算生效；只要任一方不出席家庭法院，或未在三個月內辦理離婚登記，程序失效。

立院法制局表示，南韓離婚熟慮制度透過法院介入，試圖以法治設計降低離婚率，經實證研究發現對提出離婚申請比率無顯著影響，顯示未能解決根本原因，只是讓人「難以離婚」而非「不想離婚」，套用在台灣或有助益，然而恐怕未觸及離婚核心。

報告認為，南韓離婚熟慮制度立意良善，不過離婚率提高原因複雜，包括社會風氣開放、女性地位變化、國際婚姻不適應、看待婚姻想法不同、生活價值觀歧異及社會支持系統匱乏等，冰凍三尺非一日之寒，未必完全切合我國現況，但立法宗旨值得參考。

針對南韓家庭法院建議離婚當事人雙方接受諮商，法制局認為值得學習，透過非強制性措施給民眾彈性選擇，或有助於減緩婚姻摩擦，建議戶政機關提供婚姻諮詢宣導，幫助夫妻解決衝突。

離婚 民法

延伸閱讀

零下10度只穿發熱褲不夠！內行揭南韓旅遊「防凍傷穿搭」：這款外套必備

首爾到釜山必看！新手南韓自駕6雷點：導航、加油、還車一次搞懂

北韓時隔2個月射彈 韓媒：可能受美逮捕馬杜洛影響

南韓：北韓再射不明彈道飛彈 近年試射頻率升高

相關新聞

獨／彰化溪州農業課長涉圖利縣民免繳百萬稅 一審無罪二審逆轉

彰化縣莊姓男子5年前任溪州鄉農業課長期間，被檢調指控，明知蔡姓縣民的土地，仍有水泥鋪面，若要出售，不符免徵房地合一稅的規...

勸合不勸離？立委：沒解決核心問題

立法院法制局建議修正民法，參考南韓「離婚熟慮制度」以降低離婚率，朝野立委看法不一。國民黨立委吳宗憲表示，他贊同加入「離婚...

法制局提設離婚冷靜期 掀議論

我國前年離婚率千分之二點二，僅次於大陸，高居亞洲第二；立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓「卅天離婚熟慮期制度」，建議...

修法增離婚成本 法界：成效有限

立法院法制局提出「離婚熟慮制度」，有律師認為可行，給夫妻時間冷靜，可能降低離婚率；也有律師不看好，認為離婚背後因素複雜，...

79歲老婦汽車駕照路考4次都沒過 想行賄考驗員送「所費」被送辦

屏東縣79歲陳姓老婦平日務農維生，考汽車駕照才能開車四處賣菜，汽車筆試通過，但汽車路考4次都沒過，第4次時，她拜託監理站...

某碩士生伸鹹豬手代價賠10萬元和解 判緩刑、上法治教育課

屏東縣某研究所學生李男在賣場時趁前方成年的小萱（化名）排隊結帳時，伸出鹹豬手對小萱摸臀得逞，還在賣場尾隨小萱2到3分鐘，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。