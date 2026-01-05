快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

修法增離婚成本 法界：成效有限

聯合報／ 記者李隆揆陳宏睿／連線報導

立法院法制局提出「離婚熟慮制度」，有律師認為可行，給夫妻時間冷靜，可能降低離婚率；也有律師不看好，認為離婚背後因素複雜，挽回機率低。法務部表示，社會尚需更充分討論，對於立院及社會團體意見都會納入參考。

律師包盛顥說，南韓協議離婚須經法院介入，設一至三個月離婚熟慮期，我國只要夫妻合意，經二名證人簽署離婚協議書，向戶政機關登記離婚即生效，離婚率高於南韓，婚齡未滿五年離婚比率偏高，顯示部分離婚可能具衝動性。

他說，離婚熟慮制如未觸及離婚背後結構性因素，只透過程序提高離婚成本，恐忽略個案差異及當事人權益，未必有助於降低離婚率；他建議由主管機關強化婚姻諮詢、親職教育、衝突調解等，協助當事人在離婚前充分思考，或能降低離婚率。

台中地方法院前法官、律師江彥儀說，很多夫妻離婚是在外工作的一方，認為擔任家務的一方「閒閒沒事」，而負責家務者覺得生活被綁死；南韓、大陸都有離婚熟慮制，台灣如採用，能給雙方冷靜機會，「穿對方的鞋」體會辛苦，或能找到復原機會。

律師黃柏榮說，曾遇年輕當事人衝動早婚又衝動離婚，不久又討論再婚，也有四、五十歲夫妻離婚後仍常聯絡，舊情復燃結婚，不過類似案例少之又少，會委託律師提離婚官司，通常很清楚自身意願，反悔是少數，許多人反而在裁判離婚時遭遇諸多限制。

律師王仁祺說，夫妻離婚大多不會因時間拖長改變心意，撤回離婚告訴通常是因為「錢」，曾有一名企業家訴請離婚，得知名下八棟透天厝可能要分給妻子，連忙撤回直說「虧大了」，等處理好財產再離。

律師聶瑞瑩說，有離婚法定「冷靜期」國家不少，但華人離婚常不僅是夫妻之間裂痕，還牽涉婆媳問題、連襟競爭等家族「愛恨情仇」，冰凍三尺非一日之寒，冷靜期或可幫助一時衝動想離婚的夫婦，但對累積多年恩怨的夫妻作用非常有限。

中院前法官、律師張淵森說，家事法庭負擔重，裁判離婚案件都不見得能在三個月內開第一次庭，若規定協議離婚經過法院，更造成法庭負擔，但成效恐有限。

離婚 民法

延伸閱讀

前夫擅用帳戶「繳美國房產費」遭訴　理科太太發聲：善良不是留給爛人糟蹋

理科太太帳戶被自動扣款繳美房屋費用 前夫違反個資法起訴

「大學生」班底跨年夜宣布離婚！Nina和小新結束8年婚

以《K-ON！》秋山澪聞名聲優「日笠陽子」低調離婚 十年婚姻畫下句點

相關新聞

獨／彰化溪州農業課長涉圖利縣民免繳百萬稅 一審無罪二審逆轉

彰化縣莊姓男子5年前任溪州鄉農業課長期間，被檢調指控，明知蔡姓縣民的土地，仍有水泥鋪面，若要出售，不符免徵房地合一稅的規...

勸合不勸離？立委：沒解決核心問題

立法院法制局建議修正民法，參考南韓「離婚熟慮制度」以降低離婚率，朝野立委看法不一。國民黨立委吳宗憲表示，他贊同加入「離婚...

法制局提設離婚冷靜期 掀議論

我國前年離婚率千分之二點二，僅次於大陸，高居亞洲第二；立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓「卅天離婚熟慮期制度」，建議...

修法增離婚成本 法界：成效有限

立法院法制局提出「離婚熟慮制度」，有律師認為可行，給夫妻時間冷靜，可能降低離婚率；也有律師不看好，認為離婚背後因素複雜，...

79歲老婦汽車駕照路考4次都沒過 想行賄考驗員送「所費」被送辦

屏東縣79歲陳姓老婦平日務農維生，考汽車駕照才能開車四處賣菜，汽車筆試通過，但汽車路考4次都沒過，第4次時，她拜託監理站...

某碩士生伸鹹豬手代價賠10萬元和解 判緩刑、上法治教育課

屏東縣某研究所學生李男在賣場時趁前方成年的小萱（化名）排隊結帳時，伸出鹹豬手對小萱摸臀得逞，還在賣場尾隨小萱2到3分鐘，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。