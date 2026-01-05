修法增離婚成本 法界：成效有限

立法院法制局提出「離婚熟慮制度」，有律師認為可行，給夫妻時間冷靜，可能降低離婚率；也有律師不看好，認為離婚背後因素複雜，挽回機率低。法務部表示，社會尚需更充分討論，對於立院及社會團體意見都會納入參考。

律師包盛顥說，南韓協議離婚須經法院介入，設一至三個月離婚熟慮期，我國只要夫妻合意，經二名證人簽署離婚協議書，向戶政機關登記離婚即生效，離婚率高於南韓，婚齡未滿五年離婚比率偏高，顯示部分離婚可能具衝動性。

他說，離婚熟慮制如未觸及離婚背後結構性因素，只透過程序提高離婚成本，恐忽略個案差異及當事人權益，未必有助於降低離婚率；他建議由主管機關強化婚姻諮詢、親職教育、衝突調解等，協助當事人在離婚前充分思考，或能降低離婚率。

台中地方法院前法官、律師江彥儀說，很多夫妻離婚是在外工作的一方，認為擔任家務的一方「閒閒沒事」，而負責家務者覺得生活被綁死；南韓、大陸都有離婚熟慮制，台灣如採用，能給雙方冷靜機會，「穿對方的鞋」體會辛苦，或能找到復原機會。

律師黃柏榮說，曾遇年輕當事人衝動早婚又衝動離婚，不久又討論再婚，也有四、五十歲夫妻離婚後仍常聯絡，舊情復燃結婚，不過類似案例少之又少，會委託律師提離婚官司，通常很清楚自身意願，反悔是少數，許多人反而在裁判離婚時遭遇諸多限制。

律師王仁祺說，夫妻離婚大多不會因時間拖長改變心意，撤回離婚告訴通常是因為「錢」，曾有一名企業家訴請離婚，得知名下八棟透天厝可能要分給妻子，連忙撤回直說「虧大了」，等處理好財產再離。

律師聶瑞瑩說，有離婚法定「冷靜期」國家不少，但華人離婚常不僅是夫妻之間裂痕，還牽涉婆媳問題、連襟競爭等家族「愛恨情仇」，冰凍三尺非一日之寒，冷靜期或可幫助一時衝動想離婚的夫婦，但對累積多年恩怨的夫妻作用非常有限。

中院前法官、律師張淵森說，家事法庭負擔重，裁判離婚案件都不見得能在三個月內開第一次庭，若規定協議離婚經過法院，更造成法庭負擔，但成效恐有限。