售地案二審逆轉 圖利關鍵 法界：明知農用不合格仍放行

彰化縣溪州鄉公所莊姓前農業課長，因放行不符規定的農用證明，讓縣民不法取得一百三十萬元免稅利益，一審以「僅屬二線核可角色」判無罪，二審卻大逆轉，改認涉犯公務員圖利罪，判處有期徒刑五年六月。法界指出，判決翻轉的關鍵，在於莊是否明知土地不合格，仍親自現勘後放行。

台中高分檢前檢察官、現任律師林依成分析，圖利罪成立與否，核心不在職稱高低，而在是否「明知違法仍為之」。

若主管未到過現場，僅依承辦人意見核章，確實可能被認定不具圖利犯意。但本案不同之處，在於原承辦人多次現勘，已經明確記載土地仍有水泥鋪面，不符農證規定，莊男對此並非不知情。

林依成指出，莊在更換新承辦人後，又親自陪同前往現場勘查，理應針對爭議核心水泥鋪面是否拆除加以確認。若僅以泥土覆蓋水泥，肉眼仍可辨識，卻在會勘紀錄中未如實反映，最終放行核發農證，法院即可能認定這並非行政疏失，而是具體圖利行為。

台東地院前院長、現任律師唐光義也指出，一、二審見解差異，主要來自對客觀事實的認定，包括土地實際狀況及課長是否到場現勘。若確認主管曾親赴現場，卻未發現或刻意忽略明顯不合規定的狀況，便難以僅以「二線核可」角色卸責。

法界認為，本案提醒公務體系，主管一旦實質掌握案件關鍵事實，即須負起實質審查責任；若明知不符規定仍簽核放行，即可能跨越行政裁量界線，構成刑責，對未來公務員圖利罪的認定，具有警示意義。