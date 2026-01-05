核發農證助免稅 二審逆轉 農業課長判涉圖利罪

彰化縣莊姓男子5年前任溪州鄉農業課長，明知蔡姓縣民出售的土地仍有水泥鋪面，不符免徵房地合一稅相關規定，卻在更換承辦人後批示核定，讓蔡獲約130萬元的免稅利益。檢方依公務員圖利罪起訴，一審認定莊僅屬「二線核可角色」判無罪；二審認為莊涉犯圖利罪，改判5年6月有期徒刑，並沒收不法利益，全案仍可上訴。

起訴指出，莊男於2021年初擔任彰化縣溪州鄉公所農業課長時，蔡姓縣民欲出售與母親共有土地，依法須課徵房地合一稅，若土地符合農業發展條例規定，則可申請不課徵土地增值稅並免納所得稅。

檢方查出，該筆土地仍有水泥鋪面未拆除，僅在水泥上覆蓋泥土，原承辦人多次現勘，均認定不符規定。然而莊男明知情況，仍於2021年7月間，更換為不熟悉農證審查業務的新承辦人後，與其一同現勘，並由承辦員在審查表上勾選「符合」，再由莊批示決行，核發農證，使蔡獲得130萬元的免稅利益，涉犯貪汙及偽造文書等罪嫌。

彰化地院審理時，莊男否認犯行，辯稱該案因縣民與原承辦人對水泥鋪面拆除範圍認知不同，才導致申請延宕； 2021年7月現勘時，他並未察覺仍有水泥鋪面，會勘紀錄並無不實，後續核定無違誤。

一審認為，原承辦人與申請人對土地現況確實存在認知落差，莊男自申請初期即非第一線承辦，而是處於「二線核可」角色，僅憑公務員行為使人民獲利，尚不足以推論其具有圖利犯意，因此判決無罪。

不過，台中高分院二審認定，原承辦人於2021年3月至6月多次現勘，均確認土地存在「增擴建、水泥地、圍牆」等情形，並在審查表勾選不合格；莊男明知申請案不符規定，仍於7月初與新承辦人現勘，刻意無視水泥地僅以泥土覆蓋的事實，在會勘紀錄表僅登載「銀杏、地瓜葉等作物、農舍」，刻意未記載水泥鋪面狀況。

二審指出，莊男再將會勘紀錄交由不知情的新承辦人製作准予核發農證的函稿，經其本人、主秘及鄉長逐層核可，認定莊涉犯公務員對主管事務圖利罪，判處5年6月有期徒刑，褫奪公權3年，並沒收蔡姓縣民的不法利益。