79歲老婦汽車駕照路考4次都沒過 想行賄考驗員送「所費」被送辦

屏東縣79歲陳姓老婦平日務農維生，考汽車駕照才能開車四處賣菜，汽車筆試通過，但汽車路考4次都沒過，第4次時，她拜託監理站考驗員對她放水，讓她通過路考，會給他「所費」作為對價，遭考驗員當拒絕，並終止老婦考試，老婦也被移送法辦，屏東地院判緩刑2年。

79歲陳姓老婦在2024年9月2日有通過汽車駕駛執照的筆試測驗，但同年接續的4次路考測驗都沒有通過，到第四次同年的11月15日再次報考路考，陳姓老婦為了希望路考能順利通過，要給監理站考驗員「所費」大約5萬元作為通過對價，考驗員當場拒絕後，並終止老婦的路考測驗。

法院審理時，考量陳姓老婦平日種植蔬菜維生，要考上駕照才能開車賣菜，但先前多次接受測驗都沒有通過，這次是因為一時生氣才會失語。法官認為，老婦不是預謀，動機非惡。

另外，陳姓老婦說當時僅是一時生氣失言，也沒有具體數額，也沒有實際取去或是事先準備財物，也因此難以定有後續交付賄賂的行為。考量案發時老婦已經79歲，且沒有前科，足認素行良好，

法官認為，陳姓老婦在案發後已經到駕訓班報名學習，也在半年前已經考取駕照，以後應無再犯之虞。考量老婦因為一時失慮，導致罹刑典，事後坦承犯行，足徵悔意，為讓老婦能深切記取此次教育，建立遵守法律觀念，因此有接受兩場次法治教育必要。