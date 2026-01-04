某碩士生伸鹹豬手代價賠10萬元和解 判緩刑、上法治教育課

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某研究所學生李男在賣場時趁前方成年的小萱（化名）排隊結帳時，伸出鹹豬手對小萱摸臀得逞，還在賣場尾隨小萱2到3分鐘，小萱嚇得惶惶不安報警提告，屏東地檢署依趁機性騷擾罪起訴李男，屏東地院審理後考量李男與女方以10萬元和解，判李緩刑3年，接受法治教育2場次。可上訴

李姓男子就讀研究所期間，2024年10月下旬，李在屏東市賣場假裝排隊等結帳，站在小萱的後方，竟趁著小萱來不及抗拒對小萱摸臀，讓小萱倍感不舒服，之後李男還尾隨跟蹤小萱，小萱隨即報警。

警方獲報後，調閱賣場監視器等搜集相關證據，全案依違反性騷擾函送檢方偵辦，檢方起訴後，法院審理，法官審酌，李男為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，竟意圖性騷擾，佯以排隊結帳，乘機摸臀，得逞後還在店內持續尾隨女方2到3分鐘。

判決指出，一開始李男犯後原否認犯行，最後在偵訊與法院準備程序中坦承，並與女方達成和解。考量李男沒有前科，且坦承犯行，與女方和解，經此偵查應有所警惕，女方也在準備程序中表示同意給予李男緩刑等語，法官認為使李男有機會得以改過遷善。

法官判李男犯性騷擾防治法第25條第1項前度的性騷擾罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，一天以一千元折算。緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，依附表所示和解內容履行賠償義務，判決確定一年內，接受法治教育。和解部分共要還10萬元，分6期按月繳清。可上訴

屏東縣某研究所學生生李男在賣場時趁前方成年的小萱（化名）排隊結帳時，伸出鹹豬手對小萱摸臀得逞，小萱憤而提告。屏東地院一審判決。圖示意圖。圖／報系資料照
