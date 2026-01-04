新北男持滅火器怒砸醫院診間 他稱遭歧視不被採信判4月

新北市一名蔡姓男子前年6月28日晚間前往板橋亞東醫院就醫時，認為遭到歧視，竟跑出診間拿起附近的滅火器，朝林姓醫師及李姓護理師所在的診間內扔擲，藉此妨害2人執行醫療業務。新北地方法院依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處蔡男徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

法官依照林、李2人警詢及檢察事務官證詞，以及醫院監視器錄影畫面、滋擾事件時序紀錄表、個案資料狀況統整及告訴人繪製的現場圖，認定蔡男犯行已毫無疑義。但蔡男到案後，雖未否認自己持滅火器怒砸診間，卻辯稱當下僅是在表達自身訴求，認為且其所為並未達強暴、脅迫他人程度，不至於構成犯罪。

法官在判決中指出，蔡男所扔擲的滅火器體積大、重量重，客觀上具有一定危險性，當時醫師、護理師都在密閉診間內看診和輔助看診，蔡男卻突然持滅火器朝診間內扔擲，物理上自會對2人產生直接的壓迫感，對2人身體安全法益構成具體威脅，可能導致2人因震驚、恐懼而無法繼續執行醫療業務。