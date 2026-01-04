快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男持滅火器怒砸醫院診間 他稱遭歧視不被採信判4月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名蔡姓男子前年6月28日晚間前往板橋亞東醫院就醫時，認為遭到歧視，竟跑出診間拿起附近的滅火器，朝林姓醫師及李姓護理師所在的診間內扔擲，藉此妨害2人執行醫療業務。新北地方法院依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處蔡男徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

法官依照林、李2人警詢及檢察事務官證詞，以及醫院監視器錄影畫面、滋擾事件時序紀錄表、個案資料狀況統整及告訴人繪製的現場圖，認定蔡男犯行已毫無疑義。但蔡男到案後，雖未否認自己持滅火器怒砸診間，卻辯稱當下僅是在表達自身訴求，認為且其所為並未達強暴、脅迫他人程度，不至於構成犯罪。

法官在判決中指出，蔡男所扔擲的滅火器體積大、重量重，客觀上具有一定危險性，當時醫師、護理師都在密閉診間內看診和輔助看診，蔡男卻突然持滅火器朝診間內扔擲，物理上自會對2人產生直接的壓迫感，對2人身體安全法益構成具體威脅，可能導致2人因震驚、恐懼而無法繼續執行醫療業務。

因此，蔡男朝診間扔擲滅火器的行為，依一般社會通念，其手段已與醫療法規定的「強暴、脅迫、恐嚇」程度相當，已該當於該項規定所稱「其他非法之方法」而達到妨害醫事人員執行業務之結果，因此不採信其辯詞，依法予以判決。如易科罰金，得以每1千元折算一日。

新北市一名蔡姓男子前年6月前往板橋亞東醫院就醫時認為遭歧視，竟持滅火器朝林姓醫師及李姓護理師所在的診間內扔擲，遭新北地院依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪判處蔡男徒刑4月。圖／示意圖、非當事人、地，聯合報系資料照片
新北市一名蔡姓男子前年6月前往板橋亞東醫院就醫時認為遭歧視，竟持滅火器朝林姓醫師及李姓護理師所在的診間內扔擲，遭新北地院依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪判處蔡男徒刑4月。圖／示意圖、非當事人、地，聯合報系資料照片

看診 醫師

延伸閱讀

超速 40 公里扣牌半年！新北嚴重超速案件翻 6 倍 民眾要政府檢視路段速限合理性

新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

見女護理師在隔床注射藥物...他伸手偷摸臀部 認罪賠10萬元獲緩刑

防範非洲豬瘟 新北提供捕蟲燈、防疫稽查與實名制三管齊下防疫

相關新聞

男子放話要到市府殺人還點名謝國樑 法官以這原因…輕判

基隆市張姓男子疑對工程有疑慮，要「1999」接線人員傳話市長謝國樑，國家新城上面是水源區，再動歪主意就去市府砍殺他，檢察...

新北男持滅火器怒砸醫院診間 他稱遭歧視不被採信判4月

新北市一名蔡姓男子前年6月28日晚間前往板橋亞東醫院就醫時，認為遭到歧視，竟跑出診間拿起附近的滅火器，朝林姓醫師及李姓護...

國中兒遭同學霸凌打傷 台南父二度衝校嗆「你信不信我會叫人來」

台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫...

男無照駕駛撞死重機車騎士法院判1年10月 還要賠875萬餘元

陳姓男子開車行駛在台一線枋山鄉南下路段，遇到在路口騎重機回轉劉姓男子，兩人發生車禍，劉男送醫不治，肇事的汽車未投保強制險...

好市多停車場撿走他人遺落1箱白甜酒 夫妻涉侵占遭判罰金

有碩士學歷的鄭姓男子與妻子劉女到竹市好市多購物時，見有停車場有人遺落推車下層的1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，事後稱不喝...

新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

新北市一間科技公司女董座原與丈夫共同經營公司，夫在2015年間到中部科學園區公園，公司由闆娘擔任負責人經營，丈夫後來又在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。