男子駕車闖總統府管制區 北院裁處罰鍰5000元

陳姓男子去年11月18日駕車進入總統府前特種勤務管制區域，不顧警方攔停制止加速逃逸，警方依違反社會秩序維護法函請台北地方法院簡易庭審理，北院裁處陳男罰鍰新台幣5000元。

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷去年11月17日至22日率團來台國是訪問，11月18日總統府前舉辦迎賓活動，陳男駕車行經貴陽街口與重慶南路管制點卻未停下，駛入管制區域。

警方調查，當日上午10時許，陳男駕車行經管制點，不遵守員警指揮，踩油門強行前進，被優勢警力攔下，員警見他行為失控，施以強制力將他從車上帶下，並帶回派出所進行保護管束。陳男酒測值為0，但無照駕駛，警方依法告發開單，並移置保管車輛，另依違反社維法函請北院簡易庭審理。

根據北院裁定，陳男於員警依法執行職務時，以不當言詞或行動相加，雖尚未達強暴脅迫或侮辱程度，但已違反社維法規定，去年12月30日裁處罰鍰5000元。可抗告。