國中兒遭同學霸凌打傷 台南父二度衝校嗆「你信不信我會叫人來」

台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫人來」等，還辱罵「幹、三小」；楊提告恐嚇及公然侮辱，台南地院認定不構成公然侮辱，依恐嚇罪判處拘役25日，不得緩刑。可上訴。

判決書指出，李姓男子因就讀國中的兒子前年9月底在學校與楊姓同班男同學發生口角糾紛還被打傷，對楊心生不滿；前年12月底，2名學生又發生口角，李接獲通知趕往學校，當場在教師辦公室內說「你現在是衝三小，白目小孩」、「下次在外面遇到要小心一點」，使楊心生畏懼。

隔天下午2時許，學校請李姓男子跟楊姓男同學的父母到校開協調會，李認為楊姓學生沒有誠實說明發生糾紛的情節，竟在會議室內說「在學校我不會弄你，但出學校我就不敢保證了」、「你信不信我會叫人來」等語；楊擔心李會危害安全，報警提出恐嚇及公然侮辱告訴。

台南地院審理時，李姓男子承認有說這些話，但他是因小孩長期在校遭到霸凌，才會這樣說，他有意賠償和解，但對方要求高達80萬元和解金，他實在無力負擔，請法院考量他並沒有相關前科紀錄，給予緩刑機會；此外，他否認有對楊姓學生說「幹」，沒有公然侮辱。

李表示，他知道對方是小孩子，說「你現在是衝三小，白目小孩」是指小孩到學校是要讀書的，不是耍流氓，另外說「三小」只是單純口頭禪而已；李始終否認說「幹」，但莊姓導師證稱，有聽到李用「幹、三小」等字眼罵楊姓學生，與楊所說相符。

合議庭認為，依據楊姓學生母親、學校主任、校安人員等證述，認定李姓男子犯行明確，觸犯兒童及少年福利與權利保障法、刑法成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪；李在二天分別對楊所說言語，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

合議庭審酌，李身為成年人，竟未能以平和理性方式進行溝通，反而在學校場域任意恐嚇他人，欠缺自我情緒管理能力及法治觀念；考量李在審理時承認犯行，但未與被害人達成和解，以及供稱是兒子多次遭到欺負才會這樣說，判處拘役25日。

合議庭指出，李姓男子曾因故意犯罪遭判刑，執行完畢後，5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告；其在學校內二度無視師長在場犯案，樹立不良示範，對校內安全及秩序造成危害，偵查期間又否認犯行、未與被害人達成和解，不予宣告緩刑。