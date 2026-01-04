快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

國中兒遭同學霸凌打傷 台南父二度衝校嗆「你信不信我會叫人來」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫人來」等，還辱罵「幹、三小」；楊提告恐嚇及公然侮辱，台南地院認定不構成公然侮辱，依恐嚇罪判處拘役25日，不得緩刑。可上訴。

判決書指出，李姓男子因就讀國中的兒子前年9月底在學校與楊姓同班男同學發生口角糾紛還被打傷，對楊心生不滿；前年12月底，2名學生又發生口角，李接獲通知趕往學校，當場在教師辦公室內說「你現在是衝三小，白目小孩」、「下次在外面遇到要小心一點」，使楊心生畏懼。

隔天下午2時許，學校請李姓男子跟楊姓男同學的父母到校開協調會，李認為楊姓學生沒有誠實說明發生糾紛的情節，竟在會議室內說「在學校我不會弄你，但出學校我就不敢保證了」、「你信不信我會叫人來」等語；楊擔心李會危害安全，報警提出恐嚇及公然侮辱告訴。

台南地院審理時，李姓男子承認有說這些話，但他是因小孩長期在校遭到霸凌，才會這樣說，他有意賠償和解，但對方要求高達80萬元和解金，他實在無力負擔，請法院考量他並沒有相關前科紀錄，給予緩刑機會；此外，他否認有對楊姓學生說「幹」，沒有公然侮辱。

李表示，他知道對方是小孩子，說「你現在是衝三小，白目小孩」是指小孩到學校是要讀書的，不是耍流氓，另外說「三小」只是單純口頭禪而已；李始終否認說「幹」，但莊姓導師證稱，有聽到李用「幹、三小」等字眼罵楊姓學生，與楊所說相符。

合議庭認為，依據楊姓學生母親、學校主任、校安人員等證述，認定李姓男子犯行明確，觸犯兒童及少年福利與權利保障法、刑法成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪；李在二天分別對楊所說言語，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

合議庭審酌，李身為成年人，竟未能以平和理性方式進行溝通，反而在學校場域任意恐嚇他人，欠缺自我情緒管理能力及法治觀念；考量李在審理時承認犯行，但未與被害人達成和解，以及供稱是兒子多次遭到欺負才會這樣說，判處拘役25日。

合議庭指出，李姓男子曾因故意犯罪遭判刑，執行完畢後，5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告；其在學校內二度無視師長在場犯案，樹立不良示範，對校內安全及秩序造成危害，偵查期間又否認犯行、未與被害人達成和解，不予宣告緩刑。

至於李雖然有對楊姓學生說「幹、三小」，但參酌楊前年9月27日與李的兒子發生肢體衝突，造成李子受傷，少年法庭裁定對楊訓誡及假日生活輔導等；李是認兒子屢遭欺負，一時失控辱罵，以致附帶、偶然傷及楊的名譽，尚未逾越可合理忍受範圍，此部分難以公然侮辱罪責相繩。

台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫人來」等。本報資料照片
台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫人來」等。本報資料照片

小孩 公然侮辱

延伸閱讀

見女護理師在隔床注射藥物...他伸手偷摸臀部 認罪賠10萬元獲緩刑

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

曹西平遺產案掀怒火！手足即便不理後事照拿3分之1…網痛批「特留分」是霸凌死者意志的惡法

【重磅快評】小孩霸凌、大人和解 賴瑞隆民調得第一？

相關新聞

國中兒遭同學霸凌打傷 台南父二度衝校嗆「你信不信我會叫人來」

台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫...

男子放話要到市府殺人還點名謝國樑 法官以這原因…輕判

基隆市張姓男子疑對工程有疑慮，要「1999」接線人員傳話市長謝國樑，國家新城上面是水源區，再動歪主意就去市府砍殺他，檢察...

新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

新北市一間科技公司女董座原與丈夫共同經營公司，夫在2015年間到中部科學園區公園，公司由闆娘擔任負責人經營，丈夫後來又在...

男無照駕駛撞死重機車騎士法院判1年10月 還要賠875萬餘元

陳姓男子開車行駛在台一線枋山鄉南下路段，遇到在路口騎重機回轉劉姓男子，兩人發生車禍，劉男送醫不治，肇事的汽車未投保強制險...

好市多停車場撿走他人遺落1箱白甜酒 夫妻涉侵占遭判罰金

有碩士學歷的鄭姓男子與妻子劉女到竹市好市多購物時，見有停車場有人遺落推車下層的1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，事後稱不喝...

台中雅速達氣爆4死 老闆、施工廠商判刑

台中市豐原區雅速達公司2022年底發生重大火災，造成4死多傷。檢警查出，業者為求油漆快速乾燥要求緊閉窗戶，導致甲苯揮發蓄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。