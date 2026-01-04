聽新聞
男無照駕駛撞死重機車騎士法院判1年10月 還要賠875萬餘元
陳姓男子開車行駛在台一線枋山鄉南下路段，遇到在路口騎重機回轉劉姓男子，兩人發生車禍，劉男送醫不治，肇事的汽車未投保強制險，屏東地院判陳男無照因過失致死判處1年10月，陳男、陳男母親連帶賠償劉男家屬875萬餘元。
屏東地院判決指出，陳男無照駕駛，2022年6月3日凌晨1時45分，開車行經枋山鄉省道台一線南下方向，行經成功路閃黃燈的交叉路口時，疏未注意車前狀況，以時速135公里超速行駛，該路段限速60公里，當時死者劉男騎重機在北上車道，岔路口要左轉時，兩車發生車禍，劉男送醫不治。
刑事部分，陳男犯無駕駛執照駕車因過失致人於死罪處有徒刑1年10月，刑事部分已確定。死者劉男雙親提出民事損害賠償。屏東地院審理後，根據警方蒐證資料監視器畫面、囑託公路局高雄區監理所屏澎區車輛行車事故鑑定會鑑定，換算汽車時速約109公里，嚴重超速，是肇事主因。死者駕駛重機車，行經無號誌交岔路口，左轉彎時，轉彎車未讓直行車先行，為肇事次因等情節，本件應依過失相抵法則減輕陳男、陳母30％賠償金額。
法院判決指出，因此民事部分判陳男、陳男母親連帶賠償死者屬共約875萬餘元。民事部分仍可上訴。
