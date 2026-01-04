快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

男無照駕駛撞死重機車騎士法院判1年10月 還要賠875萬餘元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

陳姓男子開車行駛在台一線枋山鄉南下路段，遇到在路口騎重機回轉劉姓男子，兩人發生車禍，劉男送醫不治，肇事的汽車未投保強制險，屏東地院判陳男無照因過失致死判處1年10月，陳男、陳男母親連帶賠償劉男家屬875萬餘元。

屏東地院判決指出，陳男無照駕駛，2022年6月3日凌晨1時45分，開車行經枋山鄉省道台一線南下方向，行經成功路閃黃燈的交叉路口時，疏未注意車前狀況，以時速135公里超速行駛，該路段限速60公里，當時死者劉男騎重機在北上車道，岔路口要左轉時，兩車發生車禍，劉男送醫不治。

刑事部分，陳男犯無駕駛執照駕車因過失致人於死罪處有徒刑1年10月，刑事部分已確定。死者劉男雙親提出民事損害賠償。屏東地院審理後，根據警方蒐證資料監視器畫面、囑託公路局高雄區監理所屏澎區車輛行車事故鑑定會鑑定，換算汽車時速約109公里，嚴重超速，是肇事主因。死者駕駛重機車，行經無號誌交岔路口，左轉彎時，轉彎車未讓直行車先行，為肇事次因等情節，本件應依過失相抵法則減輕陳男、陳母30％賠償金額。

法院判決指出，因此民事部分判陳男、陳男母親連帶賠償死者屬共約875萬餘元。民事部分仍可上訴。

陳男無照駕駛撞死劉姓重機車騎士。圖／報系資料照
陳男無照駕駛撞死劉姓重機車騎士。圖／報系資料照
陳男無照駕駛撞死劉姓重機車騎士。圖／報系資料照
陳男無照駕駛撞死劉姓重機車騎士。圖／報系資料照

屏東 重機 母親

延伸閱讀

影／台中男開「媽媽的」瑪莎拉蒂載友酒駕 撞台灣大道石墩車毀糗大

警：高齡換照率高 無照駕駛恐更多

男欠賭債持刀殺債主棄屍山區 屏東地院判叔侄16年半等徒刑

無照駕駛案件激增！交通部修法強制講習、酒駕再犯加重時數 外國駕照不得規避

相關新聞

國中兒遭同學霸凌打傷 台南父二度衝校嗆「你信不信我會叫人來」

台南市李姓男子因就讀國中的兒子遭楊姓男同學霸凌毆打成傷，到校開協調會竟說出「下次在外面遇到要小心一點」、「你信不信我會叫...

男子放話要到市府殺人還點名謝國樑 法官以這原因…輕判

基隆市張姓男子疑對工程有疑慮，要「1999」接線人員傳話市長謝國樑，國家新城上面是水源區，再動歪主意就去市府砍殺他，檢察...

新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

新北市一間科技公司女董座原與丈夫共同經營公司，夫在2015年間到中部科學園區公園，公司由闆娘擔任負責人經營，丈夫後來又在...

男無照駕駛撞死重機車騎士法院判1年10月 還要賠875萬餘元

陳姓男子開車行駛在台一線枋山鄉南下路段，遇到在路口騎重機回轉劉姓男子，兩人發生車禍，劉男送醫不治，肇事的汽車未投保強制險...

好市多停車場撿走他人遺落1箱白甜酒 夫妻涉侵占遭判罰金

有碩士學歷的鄭姓男子與妻子劉女到竹市好市多購物時，見有停車場有人遺落推車下層的1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，事後稱不喝...

台中雅速達氣爆4死 老闆、施工廠商判刑

台中市豐原區雅速達公司2022年底發生重大火災，造成4死多傷。檢警查出，業者為求油漆快速乾燥要求緊閉窗戶，導致甲苯揮發蓄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。