男子放話要到市府殺人還點名謝國樑 法官以這原因…輕判

基隆市張姓男子疑對工程有疑慮，要「1999」接線人員傳話市長謝國樑，國家新城上面是水源區，再動歪主意就去市府砍殺他，檢察官起訴張男涉犯恐嚇公眾罪。法官審理後認定犯行，審酌張屬社會邊緣求生族群，可能較缺乏自我控制能力，輕判2月徒刑，可易科罰金。

判決指出，張男今年3月14日上午7時17分，用家中市內電話打「1999」市民服務專線，接通後向接線人員說，「我警告你喔，麻煩你跟謝國樑講清楚，國家新城上面是水源區，他再動歪腦筋、動歪主意，我就去基隆市政府砍殺他，連張通榮（前市長）都看過我，不要跟我開玩笑，鄭重的警告你，再來我住的地方騷擾我，我就到基隆市政府開始殺人，有種你去告我。」

警方獲報後查出張男身分，張男承認打了這通電話。警方後將全案函送法辦，基隆市檢署檢察官勘驗1999專線錄音及譯文，並依市府政風處人員和謝國樑證述內容等事證，起訴張男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，可處2年以下有期徒刑。

張男涉嫌恐嚇謝國樑部分，因為謝證稱對內容跟細節並不清楚，不會感到害怕，檢方認為與犯罪要件不符，若犯行成立，也與恐嚇公眾罪為想像競合犯，所以不另為不起訴處分。