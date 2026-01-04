快訊

好市多停車場撿走他人遺落1箱白甜酒 夫妻涉侵占遭判罰金

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

有碩士學歷的鄭姓男子與妻子劉女到竹市好市多購物時，見有停車場有人遺落推車下層的1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，事後稱不喝這酒無侵占犯意，待下次前往好市多時要送交櫃台處理，新竹地方法院各依侵占罪判處罰金5千元。

判決書指出，鄭男與妻子劉女去年3月30日下午到竹市好市多購物，見陳女購買的1箱白甜酒遺留在購物車下層，劉女竟將酒拿到鄭男車上，夫妻再駕車離去，以此方式將酒侵占入己。陳女事後發現甜白酒遺落，經調閱監視器畫面，才發現劉女將甜白酒拿走。

事後夫妻都否認侵占，說二人都不喝酒，好市多購買紀錄可以證明夫妻幾乎沒有在買酒，劉女辯稱她沒有想要將這酒據為己有，當時因身體不適且尚有事待辦，故決定先暫時保管該物品，待下次前往好市多時送交櫃台處理。

新竹法官勘驗停車場的監視錄影畫面發現，當時夫妻交談數分鐘才推車離開，並沒有因身體不適急於離開現場的情狀，且賣場工作人員經過附近，可交給賣場工作人員處理，卻捨此不為，反而另行將酒搬至車上。

此外，兩人取走甜白酒後逾2周，均未主動送交好市多或警察機關，直到被警方通知到案後才將酒交付警方扣押，足認夫妻確有侵占遺失物之主觀意圖，其辯詞不足採信。

夫妻倆具狀稱其等僅購買紅酒及烈酒，甜白酒並非日常生活所需，且其2人平日均擔任志工，亦曾捐贈電視予老人中心，是償對社會奉獻時間及金錢之人，且劉女曾於好市多任職，深知監視器布置，卻無任何刻意閃躲行為，不過新竹法院認此部分所辯均與本案無直接關聯，不予採信。最後判兩人均依共同犯侵占遺失物罪判處罰金5千元。

有碩士學歷的鄭姓男子與妻子劉女到竹市好市多購物時，見有停車場有人遺落推車下層的1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，遭新竹地院依侵占罪判處罰金5千元。記者郭政芬／攝影
有碩士學歷的鄭姓男子與妻子劉女到竹市好市多購物時，見有停車場有人遺落推車下層的1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，遭新竹地院依侵占罪判處罰金5千元。記者郭政芬／攝影

好市多 侵占 夫妻

