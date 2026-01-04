新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

新北市一間科技公司女董座原與丈夫共同經營公司，夫在2015年間到中部科學園區公園，公司由闆娘擔任負責人經營，丈夫後來又在前年間，稱要到台中一所大學念研究所，闆娘在同年底時才發現，原來丈夫與小三已不倫8年，念研究所也僅是幽會小三的方式，向小三求償100萬元，一審判賠40萬元。

該名科技公司女董座主張，她原與丈夫共同經營公司，已結婚20多年，育有子女，因其夫在2015年間轉往中部科學園區工作，公司由女董座留在新北市經營，嗣後丈夫返回新北與她共同生活，隨即在2023年5月間告知，要到台中市一所大學念研究所，同年底她才發現，丈夫與一名小三有染，且不倫時間已超過8年。

女董座說，她發現丈夫不倫的線索後，同年底傳LINE質問丈夫「我發現你的小三了」、「8年」等訊息，丈夫隨即回訊「對不起，不知道怎麼解釋」，接著全盤說出與小三同居、交往情形，因此向台中地院提出侵害配偶權告訴，對小三求償100萬元。

台中地院審理時，小三雖承認知道人夫已婚，但辯稱是喝醉後，遭人夫性侵，此案是單方面人夫求愛，後續擔任人夫助理後，處於人夫長期權力支配，擔心人夫做出極端反應，而不敢開口脫離關係，二人非情侶交往。