快訊

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市一間科技公司女董座原與丈夫共同經營公司，夫在2015年間到中部科學園區公園，公司由闆娘擔任負責人經營，丈夫後來又在前年間，稱要到台中一所大學念研究所，闆娘在同年底時才發現，原來丈夫與小三已不倫8年，念研究所也僅是幽會小三的方式，向小三求償100萬元，一審判賠40萬元。

該名科技公司女董座主張，她原與丈夫共同經營公司，已結婚20多年，育有子女，因其夫在2015年間轉往中部科學園區工作，公司由女董座留在新北市經營，嗣後丈夫返回新北與她共同生活，隨即在2023年5月間告知，要到台中市一所大學念研究所，同年底她才發現，丈夫與一名小三有染，且不倫時間已超過8年。

女董座說，她發現丈夫不倫的線索後，同年底傳LINE質問丈夫「我發現你的小三了」、「8年」等訊息，丈夫隨即回訊「對不起，不知道怎麼解釋」，接著全盤說出與小三同居、交往情形，因此向台中地院提出侵害配偶權告訴，對小三求償100萬元。

台中地院審理時，小三雖承認知道人夫已婚，但辯稱是喝醉後，遭人夫性侵，此案是單方面人夫求愛，後續擔任人夫助理後，處於人夫長期權力支配，擔心人夫做出極端反應，而不敢開口脫離關係，二人非情侶交往。

法官審認，根據人夫與小三的訊息對話，二人的相處與一般情侶交往無異，也無證據顯示，小三是喝醉後遭人夫性侵狀況，另外小三已坦認知道人夫已婚身分，但仍與人夫出遊、同居、約會長達8年時間，可認定侵害配偶權的事實明確，考慮雙方資力、職業等情狀後，判小三需賠40萬元，仍可上訴。

丈夫遠赴台中念研究所，董娘最後才發現，丈夫是在台中與小三幽會，不倫已8年。示意圖／Ingimage
丈夫遠赴台中念研究所，董娘最後才發現，丈夫是在台中與小三幽會，不倫已8年。示意圖／Ingimage

小三 人夫 丈夫

延伸閱讀

「虎躍部隊」連長營區偷吃窩邊草 正宮見露骨對話心碎

夫亡故3個月 妻收認領通知驚見私生子...正宮提告小三獲賠30萬

孕妻捉姦「旅館拖出全裸小三」活活打死！真相逆轉竟獲減刑

醉貼人夫嘴對嘴 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻，對他沒想法

相關新聞

新北科技女董座抓包夫台中念碩士 南北通勤只為幽會小三 獲賠40萬

新北市一間科技公司女董座原與丈夫共同經營公司，夫在2015年間到中部科學園區公園，公司由闆娘擔任負責人經營，丈夫後來又在...

台中雅速達氣爆4死 老闆、施工廠商判刑

台中市豐原區雅速達公司2022年底發生重大火災，造成4死多傷。檢警查出，業者為求油漆快速乾燥要求緊閉窗戶，導致甲苯揮發蓄...

屏東男連撞3車後返家療傷…1小時後回現場 警因「這原因」開罰

顏姓男子今天清晨駕駛轎車行經屏東市機場南路，疑因精神不濟，撞到停放在路邊的3輛車輛，他事後返家處理傷勢，1個小時後又返回...

他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

台南柳營區山子腳段吳姓地主4年前以整地之名，由劉姓男子找到業者及司機分工，6天內進場傾倒至少60車次事業廢棄物，經檢警環...

獄中偷竊代價大…受刑人偷獄友床底1支香菸 下場慘了

新竹陳男在監獄服刑期間，因一時貪念拿走同房受刑人放在床底的1支香菸，被發現後通報獄方處理。新竹地院審理後，認定行為構成竊...

苗栗婦吞嚥困難求助拍痧板治療…被拍到暈眩嘔吐 回家腦中風送醫

苗栗黃姓男子寫有「您就是神醫」一書，因林姓婦人吞嚥困難上門救助，黃持拍痧板拍拍她後背、肩膀，拍到林嘔吐、暈眩時，還繼續拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。