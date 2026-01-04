快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

台中雅速達氣爆4死 老闆、施工廠商判刑

聯合報／ 記者曾健祐陳敬丰／台中報導

豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出主管要求員工油漆完後關窗，導致甲苯揮發蓄積，有人焊接火花瞬間氣爆。圖／聯合報系資料照片
台中市豐原區雅速達公司2022年底發生重大火災，造成4死多傷。檢警查出，業者為求油漆快速乾燥要求緊閉窗戶，導致甲苯揮發蓄積，又因電焊火花引發氣爆。台中地院近日宣判，詹姓負責人達成和解獲緩刑，施工廠商未和解，判刑1年10月。

判決書指出，2022年12月29日雅速達邱姓廠長指示8名員工在廠房樓地板塗刷油漆，為避免下雨影響油漆揮發與乾燥速度，要求完工後緊閉窗戶，導致油漆中易燃的甲苯揮發，在密閉空間內大量蓄積。

同日，邱要求施工廠商順倉公司謝姓負責人進行3樓樓地板及牆面接縫加固。謝男明知現場油漆味濃重，仍指示鄧姓移工以電焊方式焊接鋼梁，電焊火花瞬間引燃蓄積氣體，引發氣爆式大火，火勢迅速延燒，造成邱姓廠長及黃姓、賴姓、張姓員工4人死亡，多人燒燙傷。

檢警偵訊時，詹姓董事長承認未依法申請修建工程許可，也未提供逃生、防火及滅火設施；謝男則辯稱焊接並非原設計施工方式；鄧姓移工表示，自己是弱勢移工，難以拒絕雇主交辦事項。檢方依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴雅速達公司及詹、謝等人。

台中地院審酌認為，詹身為負責人，施工未依職業安全衛生法規定，也未申請建照、聘用專業技師或設置防火設備；謝男則疏於注意油漆揮發物的高度危險性，貿然焊接。考量詹已與4名死者家屬及3名傷者和解賠償，判刑1年6月、緩刑5年；謝男未與家屬和解，依過失致死罪判刑1年10月；雅速達公司另科罰金10萬元。

台中市都發局表示，多數違建或未申請許可的施工要仰賴民眾主動通報；經合法申請的工地會有告示牌，新光氣爆事件後市府也規定室內裝修需設置告示牌，民眾若發現異常可主動通報，都發局會第一時間到場了解。

台中雅速達氣爆4死 老闆、施工廠商判刑

