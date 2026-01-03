快訊

川普下令攻擊委內瑞拉，準備推翻馬杜羅政權？

傳川普下令空襲…委內瑞拉進入緊急狀態 政府怒轟美國「軍事侵略」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」曝下一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南柳營區山子腳段吳姓地主4年前以整地之名，由劉姓男子找到業者及司機分工，6天內進場傾倒至少60車次事業廢棄物，經檢警環開挖，確認遭掩埋2公尺深營建廢棄物、汽車拆解廢棄物等，迄今仍未清除，法官認吳、劉等8人犯非法清理廢棄物罪分處1年8月至1年6月不等徒刑。

檢警環追查，2021年11月間，吳與劉簽立整地工程契約書，再由劉透過管道找人分工，負責現場管理、清點車輛數及收取聯單、金錢，並尋找有清理需要業者及仲介業者，報以低價清理廢棄物。

吳、劉等8人於同年11月20日至11月26日期間分工合作，指示司機前往該土地內傾倒廢棄物，現場工作人員每台車從中可朋分3成報酬，剩餘1成支出棄置場內開銷，其中，引導傾倒廢棄物車輛者日薪3000元，現場把風者日薪1500元。

據統計，短短6天內進場傾倒事業廢棄物至少60車次，並由成員以每車次向載運廢棄物前來棄置司機收取進場費用牟利，且減省將廢棄物交予合法處理機構清理成本。

2023年5月間，檢警環至該地號土地搜索、開挖後，確認遭掩埋2公尺深營建廢棄物、汽車拆解廢棄物、廢塑膠混合物等事業廢棄物。

台南地院審酌，吳等人未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物；吳等人未領有廢棄物清除、處理許可文件，非法清理廢棄物，危害當地環境衛生，並考量8人犯後均坦承犯行，迄未合法清除廢棄物，任令生態環境持續遭破壞。

法官認吳、劉等8人共同犯廢清法中非法清理廢棄物罪，分處1年8月、1年7月及1年6月不等徒刑，可上訴。

台南地院審酌，吳等8人不但未經許可，提供土地回填、堆置廢棄物，且未領有廢棄物清除、處理許可文件，非法清理廢棄物，危害當地環境衛生，分處1年8月至1年6月不等徒刑。圖／本報資料照
台南地院審酌，吳等8人不但未經許可，提供土地回填、堆置廢棄物，且未領有廢棄物清除、處理許可文件，非法清理廢棄物，危害當地環境衛生，分處1年8月至1年6月不等徒刑。圖／本報資料照

廢棄物 台南

延伸閱讀

中資購地影響國安 綠委提修法防「借名購地」

影／埔里反廢棄物掩埋場 副議長「發毒誓」澄清沒投資：否則絕子絕孫

非法轉運站藏身台中西屯區 3縣市河川遭濫倒營建廢棄物

嘉義赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物 跨4縣市犯罪集團落網

相關新聞

他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

台南柳營區山子腳段吳姓地主4年前以整地之名，由劉姓男子找到業者及司機分工，6天內進場傾倒至少60車次事業廢棄物，經檢警環...

獄中偷竊代價大…受刑人偷獄友床底1支香菸 下場慘了

新竹陳男在監獄服刑期間，因一時貪念拿走同房受刑人放在床底的1支香菸，被發現後通報獄方處理。新竹地院審理後，認定行為構成竊...

苗栗婦吞嚥困難求助拍痧板治療…被拍到暈眩嘔吐 回家腦中風送醫

苗栗黃姓男子寫有「您就是神醫」一書，因林姓婦人吞嚥困難上門救助，黃持拍痧板拍拍她後背、肩膀，拍到林嘔吐、暈眩時，還繼續拍...

逼吃沾糞紙、喝馬桶水、火燒屁股夾仙女棒 男欠2000元遭眾狠虐

台中劉姓男子替蔡姓女友人處理2000元債務，夥同多人將被害男子拘禁10小時，痛毆凌虐朝他臀部噴酒精點火、命用臀部夾引燃的...

代價30倍！撿到悠遊卡刷136元搭車 新竹男被判罰4000元

新竹蔡男搭乘台鐵區間車時，撿拾林女遺落的悠遊卡未送交招領，反而刷卡搭乘台鐵與客運，合計使用136元。新竹地院審理後，依侵...

警政署：全力維護沈伯洋安全 嚴辦在地協力者

警政署表示，中國大陸媒體近日以頭條公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。警方會全面強化沈伯洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。