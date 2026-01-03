他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

台南柳營區山子腳段吳姓地主4年前以整地之名，由劉姓男子找到業者及司機分工，6天內進場傾倒至少60車次事業廢棄物，經檢警環開挖，確認遭掩埋2公尺深營建廢棄物、汽車拆解廢棄物等，迄今仍未清除，法官認吳、劉等8人犯非法清理廢棄物罪分處1年8月至1年6月不等徒刑。

檢警環追查，2021年11月間，吳與劉簽立整地工程契約書，再由劉透過管道找人分工，負責現場管理、清點車輛數及收取聯單、金錢，並尋找有清理需要業者及仲介業者，報以低價清理廢棄物。

吳、劉等8人於同年11月20日至11月26日期間分工合作，指示司機前往該土地內傾倒廢棄物，現場工作人員每台車從中可朋分3成報酬，剩餘1成支出棄置場內開銷，其中，引導傾倒廢棄物車輛者日薪3000元，現場把風者日薪1500元。

據統計，短短6天內進場傾倒事業廢棄物至少60車次，並由成員以每車次向載運廢棄物前來棄置司機收取進場費用牟利，且減省將廢棄物交予合法處理機構清理成本。

2023年5月間，檢警環至該地號土地搜索、開挖後，確認遭掩埋2公尺深營建廢棄物、汽車拆解廢棄物、廢塑膠混合物等事業廢棄物。

台南地院審酌，吳等人未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物；吳等人未領有廢棄物清除、處理許可文件，非法清理廢棄物，危害當地環境衛生，並考量8人犯後均坦承犯行，迄未合法清除廢棄物，任令生態環境持續遭破壞。

法官認吳、劉等8人共同犯廢清法中非法清理廢棄物罪，分處1年8月、1年7月及1年6月不等徒刑，可上訴。