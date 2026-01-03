獄中偷竊代價大…受刑人偷獄友床底1支香菸 下場慘了

新竹陳男在監獄服刑期間，因一時貪念拿走同房受刑人放在床底的1支香菸，被發現後通報獄方處理。新竹地院審理後，認定行為構成竊盜罪，判處罰金2000元，得易服勞役2天。

判決書指出，陳男於2025年8月18日凌晨0時6分許，收容於法務部矯正署新竹監獄，看見同房受刑人張男將1支香菸放置在床底置物箱上，竟起貪念，以徒手方式將香菸取走，意圖占為己有。

張男發現香菸不見後，向監獄主管反映，獄方人員隨即調閱監視器畫面並查證，循線確認陳男涉嫌重大，並製作相關懲罰報告表，案件隨後移送檢方偵辦。檢方訊問時，陳男坦承犯行，供述內容與張男指訴及監視器畫面相符。

法官認為，陳男不思以正當方式取得財物，任意竊取他人財物，顯示法治觀念薄弱，行為不當。審酌陳男犯後坦承犯行、態度尚可，最終依竊盜罪判處罰金2000元，得易服勞役2天。

