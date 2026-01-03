苗栗婦吞嚥困難求助拍痧板治療…被拍到暈眩嘔吐 回家腦中風送醫

苗栗黃姓男子寫有「您就是神醫」一書，因林姓婦人吞嚥困難上門救助，黃持拍痧板拍拍她後背、肩膀，拍到林嘔吐、暈眩時，還繼續拍鼠蹊、腳底，後來林回家持續不適送醫發現已腦中風；法院一審依非法執行醫療業務罪判黃9月，二審考量雙方和解，諭知黃緩刑3年，仍可上訴。

苗檢起訴指出，林婦2021年12月15日到黃男拍打處所，告知有吞嚥困難、睡眠不佳及高血壓症狀，黃依自己撰寫「您就是神醫」書籍有關高血壓治療內容，手持拍痧板拍打林後背、雙肩下方治療，擅自執行非民俗調理的醫療業務行為。

林被拍完出現嘔吐、頭暈無力，但黃沒將她送醫，而以拍痧板拍鼠蹊、腳底及頭頂，並提供黑糖薑塊給她食用，最後收取2400元拍打費用；未料林回家身體持續不適，緊急送醫診斷出血性腦中風（高血壓性中風），並對黃提告。

苗栗地院一審時，黃否認非法執行醫療業務，辯稱衛福部有公告民俗療法不受醫師法規範，這些拍打行為只是促進血液循環，他沒有執行醫療行為。

一審查，黃在偵查中供稱拍打後會噁心、想吐，在拍打界很常見， 加強拍鼠蹊、腳底及頭頂，是古漢醫作法，就上病下治，拍膝蓋後面， 對林的腦部也會有幫助，他依照自己寫的「您就是神醫」 方式拍打；另見林搖不醒時，去拍打她而非叫救護車，是因緊急依民俗療法對急症病人處置。

一審認為，黃拍打林婦身體，是在特定位置拍打，以期達到排病反應，甚至為她解除意識不清症狀，並非單純紓解筋骨、消除疲勞，客觀上已屬「治療疾病行為。」事後也收費。

一審說，黃在臉書社團相關警示，更可證明他名字自己涉及醫療行為，而刻意規避追訴，考量他影響病患適時尋求常規醫學權益，不應緩刑，依犯非法執行醫療業務罪判他9月，其所寫「您是神醫」上、下各1本，是黃撰寫且所有，作為黃拍打行為治療高血壓病症的參考依據，依法沒收。

台中高分院二審考量，黃無前科，一審時就和林婦和解賠償50萬元，林也同意給予緩刑；但「您是神醫」2本書應是林婦所有，而非黃之物，就沒收書籍部分撤銷，並諭知黃緩刑3年，支付公庫10萬元、接受法治教育3場，其餘上訴駁回。