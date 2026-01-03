逼吃沾糞紙、喝馬桶水、火燒屁股夾仙女棒 男欠2000元遭眾狠虐

台中劉姓男子替蔡姓女友人處理2000元債務，夥同多人將被害男子拘禁10小時，痛毆凌虐朝他臀部噴酒精點火、命用臀部夾引燃的仙女棒，甚至逼吃沾有排泄物的衛生紙、喝馬桶水，最後下令搶他存簿，一群人還在旁錄影取樂；法院依強盜等罪判劉9年6月，其餘同夥1年2月至4年6月，可上訴。

檢警調查，蔡女自認男子侵占她2000元，劉姓男子得知後要介入處理，就和蔡女、另名賴姓男子及數名少年等，2023年6月19日凌晨4點多找到對方，經劉指示將其帶往北區熱河路住處，經劉質問男子是否侵占2000元，其堅決否認仍被迫簽立3張面額各2000元的本票交給蔡女。

但劉等人仍不滿意，又命他交出手機見對話懷疑其和少女性交，劉男、賴男、蔡女及在場郭姓男子等人為教訓他，各持電擊棒、球棍痛毆，劉再持酒精噴灑男子臀部點火燒傷他，眾人再以慶祝男子生日為由逼他喝下1杯烈酒。

賴男又以要幫男子臀部擦藥脫掉他褲子，與郭輪流拿仙女棒強迫他用臀部夾住再點燃，一群人見狀以此取樂，其餘少年還命男子喝馬桶水、將菸灰缸舔乾淨，甚至逼他吃掉上完大號沾有排泄物的衛生紙，還玩弄其生殖器，同夥則在一旁錄影、轉傳。

劉男還不罷休，繼續逼他再簽數張面額一共300萬元本票，賴則喝令他交出存摺，後來由2名少年開車押走男子回去拿存摺期間，男子趁其不備逃逸才重獲自由，遭拘禁長達10小時；同年7月7日同案1名少年行竊落網，警方在其手機驚見凌虐影片追查才曝光。

另外，檢警還查出，劉男為幫趙姓女友、顏姓女友人處理債務，又恐嚇另名友人還在IG發文稱「希望各位眾弟兄看到這個人能幫我抓起來。」

台中地院審理時，劉坦承朝男子打屁股、點燃夾在臀部的仙女棒，但否認強盜辯稱沒有用電擊棒，沒處理其債務糾紛，賴男也否認逼其交出存摺，郭男則說看到仙女棒在地上，覺得好玩隨手拿起叫男子用屁股夾住，蔡女則辯稱，她只是在場，其他人行為和她無關。

但被害男子指證歷歷，供稱一堆人顧著他，他非自願簽本票，是遭毆、噴酒精、臀部夾仙女棒、玩弄生殖器、逼吃沾排泄物衛生紙及喝馬桶水後才簽，並有其他在場共犯、少年證詞，以及扣案錄影畫面、男子驗傷報告可佐。