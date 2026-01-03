快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

代價30倍！撿到悠遊卡刷136元搭車 新竹男被判罰4000元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹蔡男搭乘台鐵區間車時，撿拾林女遺落的悠遊卡未送交招領，反而刷卡搭乘台鐵與客運，合計使用136元。新竹地院審理後，依侵占遺失物罪判處罰金4000元，並沒收不法所得136元，得易服勞役4天。

判決書指出，蔡男於2025年4月25日晚間6時25分左右，搭乘台鐵第1227次區間車時，在第4車廂發現林女遺落的悠遊卡，卡內尚有餘額1321元。蔡男明知該卡並非自己所有，仍起貪念將卡片占為己有，並在同日晚間6時56分於台鐵竹北車站刷卡出站，扣款87元。

蔡男之後又在2025年5月2日下午5時17分及晚間6時31分，持同一張悠遊卡搭乘客運，分別扣款18元及31元，合計刷卡消費136元。林女發現悠遊卡遺失後報警，警方調閱監視器畫面追查，循線鎖定蔡男身分，並扣得該張悠遊卡，後已發還失主。

法官認為，蔡男見他人遺失物品，未送交相關機關處理，反而占為己有並消費使用，顯示欠缺尊重他人財產權的法治觀念。考量蔡男犯後坦承犯行，態度尚可，並綜合其犯罪動機、目的、手段及所生危害程度，依侵占遺失物罪判處罰金4000元。

新竹蔡男搭乘台鐵區間車時，撿拾林女遺落的悠遊卡未送交招領，反而刷卡搭乘台鐵與客運，合計使用136元。新竹地院審理後，依侵占遺失物罪判處罰金4000元。圖／報系資料照
新竹蔡男搭乘台鐵區間車時，撿拾林女遺落的悠遊卡未送交招領，反而刷卡搭乘台鐵與客運，合計使用136元。新竹地院審理後，依侵占遺失物罪判處罰金4000元。圖／報系資料照

悠遊卡 台鐵 新竹

延伸閱讀

關稅衝擊中小企業車市低迷 彰化進口車業務轉戰新竹成交增20%

不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

籃球／從新竹縣換到新竹市 李漢昇轉戰洋基工程攜手張伯維加盟

新竹小巨蛋孵蛋計畫啟動 高虹安：已有潛力場址

相關新聞

代價30倍！撿到悠遊卡刷136元搭車 新竹男被判罰4000元

新竹蔡男搭乘台鐵區間車時，撿拾林女遺落的悠遊卡未送交招領，反而刷卡搭乘台鐵與客運，合計使用136元。新竹地院審理後，依侵...

警政署：全力維護沈伯洋安全 嚴辦在地協力者

警政署表示，中國大陸媒體近日以頭條公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。警方會全面強化沈伯洋...

不滿夫「月入2萬」還請辭賦閒在家 影城副理找新歡…要賠25萬

新竹陳男察覺妻子張女婚後行徑丕變，頻繁夜歸、刻意打扮又拒絕親密接觸，進一步追問後，張女坦承另結新歡並多次上汽車旅館。陳男...

太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠延長羈押2月

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，去年11月間聲請羈押禁見在台主嫌王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓被告獲准。檢察官...

謾罵罰跪、襪子塞嘴…不當體罰隊員 南英商工女籃前教練認了

南英商工籃球隊教練劉秀媓被控對未成年女籃球員不當體罰，除了罰跪、罰站不准入睡，還把自己的襪子塞入嘴裡，恫嚇女隊員「給我塞...

房客白住又拒搬！房東氣炸撕租約挨告當庭喊冤「這我買的」仍遭判拘

桃園彭姓女子前年中將八德區空屋出租，簽定1年租期，詎料房客入住後就不繳房租，她忍10個月才協商，因不滿對方不付房租又拒搬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。