代價30倍！撿到悠遊卡刷136元搭車 新竹男被判罰4000元

新竹蔡男搭乘台鐵區間車時，撿拾林女遺落的悠遊卡未送交招領，反而刷卡搭乘台鐵與客運，合計使用136元。新竹地院審理後，依侵占遺失物罪判處罰金4000元，並沒收不法所得136元，得易服勞役4天。

判決書指出，蔡男於2025年4月25日晚間6時25分左右，搭乘台鐵第1227次區間車時，在第4車廂發現林女遺落的悠遊卡，卡內尚有餘額1321元。蔡男明知該卡並非自己所有，仍起貪念將卡片占為己有，並在同日晚間6時56分於台鐵竹北車站刷卡出站，扣款87元。

蔡男之後又在2025年5月2日下午5時17分及晚間6時31分，持同一張悠遊卡搭乘客運，分別扣款18元及31元，合計刷卡消費136元。林女發現悠遊卡遺失後報警，警方調閱監視器畫面追查，循線鎖定蔡男身分，並扣得該張悠遊卡，後已發還失主。