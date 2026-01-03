不滿夫「月入2萬」還請辭賦閒在家 影城副理找新歡…要賠25萬

新竹陳男察覺妻子張女婚後行徑丕變，頻繁夜歸、刻意打扮又拒絕親密接觸，進一步追問後，張女坦承另結新歡並多次上汽車旅館。陳男身心受創提告求償100萬，新竹地院審理後，判張女須賠償25萬元精神慰撫金。

判決書指出，陳男與張女於2015年結婚，育有2名未成年子女。陳男主張，2025年2、3月起，張女晚間外出次數明顯增加，開始注重穿著還噴香水，並向他索取金錢投資，對夫妻間正常肢體接觸反應激烈，行走姿態也出現異樣，讓他起疑婚姻生變。

陳男於2025年4月質問時，張女坦承出軌，並稱是為了「找回婚前的自己」，他不願多年婚姻就此破碎，強忍情緒多次與張女深談，張女才進一步承認在麻將館結識暱稱「檸檬」並有前科的男子，雙方發展為交往關係，並曾多次前往汽車旅館休息。

陳男指控，張女在被發覺外遇後仍持續交往，對於他的質問毫不在意回嗆「出軌、犯法、破壞家庭？」「我覺得就只是做開心的事情而已」，甚至直言仍會維持關係，讓他精神崩潰、長期失眠，並出現恐慌症狀，因而向張女求償100萬元。

張女則辯稱，自己是影城副理，先生是影城工時人員，收入每月約1至2萬多元，薪資從來沒交給她。婚後不久就請辭賦閒在家長期不工作，子女托育費、家庭生活費由她一肩扛起，婚姻早已出現裂痕，相關對話內容只是順著陳男的質問回應，否認實際發生婚外性行為，並強調旅館投宿多為單獨休息。