謾罵罰跪、襪子塞嘴…不當體罰隊員 南英商工女籃前教練認了

南英商工籃球隊教練劉秀媓被控對未成年女籃球員不當體罰，除了罰跪、罰站不准入睡，還把自己的襪子塞入嘴裡，恫嚇女隊員「給我塞好，吐出來就死定了」，她否認體罰，一審認她成年人對少年犯強制罪判處5月，檢方不服上訴，她終於坦承犯行，二審改判4月，可易科罰金。

檢方上訴，劉女對球員所犯各行為間，相距至少數日，難認符合數行為「於同時同地或密切接近時地實行」要件，應認劉女對球員所犯5項犯罪事實，分別成立5個成年人對少年犯強制罪，而應分論併罰。

檢方認為，原判決認為劉女對球員所為是成年人對少年犯強制罪，卻論之為總則加重，惟依實務見解，應屬分則加重。且劉女於民事訴訟程序從未到庭，難認犯後態度良好，原審僅量處得易科罰金刑度，能否收矯治效果，令人質疑。

台南高分院合議庭指出，劉女各行為時間，大部分集中在2022年9月至11月間，僅最後1次在2023年2月13日，顯示發生頻率密集，各次行為間時間甚為密接，又案發地點均在教練宿舍、球員宿舍等處，地點也相近，又劉女均是因對球員的球技表現不滿意而為。劉女顯然出於同一主觀犯意而為，自以視為數個舉動接續施行。原審認應論以一罪並無違誤。

合議庭認為，原判決所引最高法院判決意旨，指明成年人與兒童、少年共同實施犯罪加重，屬刑法總則加重性質，與本案成年人對少年實施犯罪的情形有間，雖屬誤載，仍難以就此認定原判決有所疏誤。