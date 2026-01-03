音樂碩士留學不歸稱「影響就業要還貸款」閃兵 桃檢怒起訴

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

謝姓男子6年前大學畢業立刻出國深造，繼續攻讀碩士，並於2021年底核准出境，2年多前便屆滿27歲役齡上限仍不歸，經公所多次催告，去年中終於回信，表示返國影響就業還貸款，另因腰椎間盤突出沒法久站無法當兵，桃園地檢署認定他意圖逃兵，依妨害兵役罪嫌起訴。

起訴指出，今年30歲謝姓男子雖然於2021年11月18日才獲核准出境就讀碩士學位，但他早於2019年8月大學一畢業即刻出國留學，謝男明知自己是1996年1月出生為役齡男子，依法需接受徵兵處理，且我國法律規定，役男在國外就學的年齡上限是27歲，謝男必須在滿27歲那年的年底也就是2023年12月31日之前回到台灣，接受兵役處理，但他意圖閃兵，因故仍滯留國外不返國。

經桃園市桃園區公所兵役課先於2024年2月19以桃市桃民字第11300090232號函向謝男位於桃園區中山路的戶籍地，發函給謝母催告提供謝男現住地址，公所又在2024年3月11日及同年8月14日，採取「公示送達」就是公告通知視同已送達方式，先後寄發公文，正式催告謝男要他返國體檢，履行兵役義務，但謝男始終置之不理。

謝男直到去年5月才以電子郵件回覆公所，並列舉一連串經濟壓力、身體不適「回不來」的理由，宣稱返國將影響目前的工作，且自己揹負著「就學貸款」與「樂器貸款」需要償還；他也自曝罹有骨盆前傾、腰椎間盤突出等症狀，導致身體狀況差到無法久站。

儘管謝男訴苦理由百百種，但檢察官調查後認為，他明知自己身為役齡男子有服兵役的義務，且經多次催告仍拒絕返國，「意圖避免徵兵」的行為十分明確，認定謝男觸犯妨害兵役治罪條例第3條第7款役齡男子意圖避免徵兵處理，核准出境後屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理罪嫌，並依法起訴。

桃園謝姓役男出國唸完碩士學位經多次催告仍不歸，回信稱返國服役影響工作、影響還貸款，還有腰椎間盤突出等病症閃兵，桃園地檢署依妨害兵役治罪條例起訴。示意圖／記者林伯東攝影
兵役 桃園地檢署 椎間盤突出

相關新聞

房客白住又拒搬！房東氣炸撕租約挨告當庭喊冤「這我買的」仍遭判拘

桃園彭姓女子前年中將八德區空屋出租，簽定1年租期，詎料房客入住後就不繳房租，她忍10個月才協商，因不滿對方不付房租又拒搬...

非醫療暴力？拍桌咆哮護理師「你最囂張、靠背」 法院判確定免罰3萬元

劉姓男子3年前不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達10多分鐘，並拍...

狗追人無獨有偶 害人受傷 飼主辯狗只是要玩 法院判拘役50日

彰化縣一名李姓飼主所養的黑狗去年某日突衝出家門嚇到一名遛狗路人，路人用手中掃把打狗，但因重心不穩，手肘撞到圍牆受傷，彰化...

涉收賄300萬元…台南前消防局長李明峯不服裁押抗告 高分院今駁回

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車...

黃國昌質疑新聞台記者勾結黑道 挨告加重誹謗不起訴

民眾黨主席黃國昌在直播中稱遭黑道跟監，並質疑新聞台記者與黑道勾結，挨告加重誹謗。新北檢認為，黃國昌以疑問語句提出質疑，且...

