音樂碩士留學不歸稱「影響就業要還貸款」閃兵 桃檢怒起訴

謝姓男子6年前大學畢業立刻出國深造，繼續攻讀碩士，並於2021年底核准出境，2年多前便屆滿27歲役齡上限仍不歸，經公所多次催告，去年中終於回信，表示返國影響就業還貸款，另因腰椎間盤突出沒法久站無法當兵，桃園地檢署認定他意圖逃兵，依妨害兵役罪嫌起訴。

起訴指出，今年30歲謝姓男子雖然於2021年11月18日才獲核准出境就讀碩士學位，但他早於2019年8月大學一畢業即刻出國留學，謝男明知自己是1996年1月出生為役齡男子，依法需接受徵兵處理，且我國法律規定，役男在國外就學的年齡上限是27歲，謝男必須在滿27歲那年的年底也就是2023年12月31日之前回到台灣，接受兵役處理，但他意圖閃兵，因故仍滯留國外不返國。

經桃園市桃園區公所兵役課先於2024年2月19以桃市桃民字第11300090232號函向謝男位於桃園區中山路的戶籍地，發函給謝母催告提供謝男現住地址，公所又在2024年3月11日及同年8月14日，採取「公示送達」就是公告通知視同已送達方式，先後寄發公文，正式催告謝男要他返國體檢，履行兵役義務，但謝男始終置之不理。

謝男直到去年5月才以電子郵件回覆公所，並列舉一連串經濟壓力、身體不適「回不來」的理由，宣稱返國將影響目前的工作，且自己揹負著「就學貸款」與「樂器貸款」需要償還；他也自曝罹有骨盆前傾、腰椎間盤突出等症狀，導致身體狀況差到無法久站。