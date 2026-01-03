狗追人無獨有偶 害人受傷 飼主辯狗只是要玩 法院判拘役50日

彰化縣一名李姓飼主所養的黑狗去年某日突衝出家門嚇到一名遛狗路人，路人用手中掃把打狗，但因重心不穩，手肘撞到圍牆受傷，彰化地方法院依過失傷害罪將李姓飼主判拘役50日；無獨有偶，另一名許姓飼主所養的狗也咬傷送餐的外送員，法官判罰1萬5000元。

判決書指出，林姓男子去年5月間牽著他的白狗在彰化市遛狗時，李女飼養的黑狗突從家中衝出奔向林男，林男嚇到用手中的掃把防禦，還打黑狗，也緊緊拉著牽繩，以防白狗反追黑狗，但他的手肘卻因此撞到身後圍牆，造成左肘挫擦傷，及左側鎖骨骨幹移位性再骨折傷害。

但李姓飼主辯稱，她養的黑狗不是要攻擊人，而是要和白狗玩，結果就被打了，辯護律師也說，林男不是怕狗，而是要拿掃把打狗時，重心不穩導致自己去碰觸到圍牆而擦挫傷，並認為骨折和黑狗無關。

不過法官調閱現場監視器錄影畫面，當時黑狗搖著尾巴衝向林男與白狗身後，黑狗跑得速度很快，林男見黑狗快速衝來，即大動作揮動右手的掃把擊打黑狗2下，擊打時身體向旁邊圍牆靠去，左手肘有觸碰到圍牆，並有醫院的驗傷證明。

法官認為，飼主李女未適當看管約束黑狗，讓狗隨意在道路上奔跑，才會嚇到林男而以掃把防禦、擊打黑狗並受傷，但李女卻否認犯行，也未與林男達成調解，因此依過失傷害罪將李姓飼主判拘役50日，可易科罰金。

彰化市另有一件狗兒傷人案件，許姓飼主前年4月某日晚間解開所飼養的土狗鎖鏈，讓狗自由活動時，土狗突衝出追騎機車送餐的外送員張男，還咬傷張男的腿。