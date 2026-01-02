非醫療暴力？拍桌咆哮護理師「你最囂張、靠背」 法院判確定免罰3萬元

劉姓男子3年前不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達10多分鐘，並拍打護理站的桌面，台北市政府衛生局認定違反醫療法裁罰3萬元，他不服提行政訴訟，一審認為劉沒有強暴、脅迫或恐嚇，撤銷裁罰處分。衛生局上訴，台北高等行政法院合議庭認為判決沒有違誤，去年10月駁回上訴，全案確定。但此見解恐釀醫界反彈。

劉2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，因不滿護理師替母親施打抗生素點滴，幫浦滴速過快而發生口角，他咆哮、辱罵、拍打桌面，被依違反醫療法移送法院，檢方處分不起訴。台北市衛生局認為劉已經妨礙醫療業務執行，公然貶損醫護人員的專業和名譽，依醫療法開罰3萬元罰鍰。

劉提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，他主張當時母親施打抗生素疼痛，他到護理站找值班醫師，要處理護理師未理會的問題，衝突是因護理師無法溝通才導致，之後他上午8時許到護理站找護理長討論，不發一語經過櫃檯，在走廊上伸展肢體碰觸，僅對櫃檯發洩情緒，並沒有違反醫療法，請求撤銷處分。

法院勘驗醫院監視器畫面，劉大聲與護理師爭吵並揮動手臂，表示「你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦」、「走了還在那邊靠背啊」、「你不要廢話一大堆啦你，你最資深，你最囂張」、「態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語。

北高行地方行政訴訟庭一審認為劉的用詞沒有辱罵醫護人員，尚在一般人可合理忍受的範圍，國家應給予最大限度的保障，雖然劉有揮動手臂、大聲言語，但是對醫護人員不滿情緒下，輔以言語的激動表達方式，恐過於激烈有所不妥，但並不符合醫療法對醫護人員施以「強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」。

一審判決指出，至於劉同日上午8時許，離去護理站時拍打桌面，此只是秒瞬間動作，不能以拍桌就認定有「強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱」，認為劉不用負擔行政責任，北市衛生局裁罰有誤，判決撤銷處分。