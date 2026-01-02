房客白住又拒搬！房東氣炸撕租約挨告當庭喊冤「這我買的」仍遭判拘

桃園彭姓女子前年中將八德區空屋出租，簽定1年租期，詎料房客入住後就不繳房租，她忍10個月才協商，因不滿對方不付房租又拒搬，氣得撕掉租約帶走竟挨告，當庭向法官喊冤「這契約書我買的」，仍遭桃園地院依毀損文書罪判拘役15日，得易科15萬元，可上訴。

起訴指出，彭女將桃園八德的房子以每月1萬5千元租給鄧姓男子，雙方簽定租期自2023年7月起至2024年6月底止；彭與房客2人於2024年4月12日11時25分在基督教大湳禮拜堂內協商，雙方租金支付及租屋處物品歸還問題而生爭執，彭女當場氣得徒手撕毀鄧男持有的房屋租賃契約，並將碎片裝入包包帶走。

詎料，鄧姓房客認為彭姓房東將他那分租賃契約撕毀有損他的權益，竟報警提告彭女涉嫌毀損文書及強制罪，不過檢察官勘驗鄧某提供現場錄音檔及譯文後認為，雙方因鄧不繳房租及屋內缺物品一事起口角，但彭女並未強迫鄧支付租金及歸還物品而妨害鄧的自由，不符強制罪要件，僅以毀損文書罪起訴。

審理時，彭女否認犯行，分別以鄧男保管的那份租約是由她出錢買的，並氣憤指出，鄧姓房客從頭到尾都沒有付過房租，她為了表達憤怒、希望對方搬走才撕毀租約等語辯稱；彭的律師也辯稱，租賃關係不因紙張毀損消失，且房東手上仍有備份，損害極輕不應該科罰。

法官認為，雖然契約書是房東買的，但契約一式二份且載明「各執乙份」，一旦交給房客，那份文書的所有權就屬於房客，房東無權處分，強調租約是證明權利義務的關鍵證據，若房東撕毀原本，未來若有民事糾紛，房客將因此無法提出原本核對而陷入舉證困難，有損房客利益，同時認為彭女年近50歲，具社會經驗，僅因氣憤就撕毀法律文書，侵害他人財產與訴訟救濟權，這不在「損害輕微」範圍內。