黃國昌質疑新聞台記者勾結黑道 挨告加重誹謗不起訴

民眾黨主席黃國昌在直播中稱遭黑道跟監，並質疑新聞台記者與黑道勾結，挨告加重誹謗。新北檢認為，黃國昌以疑問語句提出質疑，且非全屬無據，難認有誹謗犯意，予以不起訴。

黃國昌去年9月29日在YouTube直播中表示，自己遭竹聯幫寶和會跟監，但被跟拍的相關影片出現在新聞台記者YouTube頻道中列為不公開影片，質疑該記者與寶和會勾結。該記者認為有損名譽，向黃國昌提告加重誹謗罪。

新北地檢署日前偵結，根據不起訴書，新聞台記者指稱該影片是民眾投訴到電視台，並非他拍攝，因檔案有問題需幫忙轉檔，因此才放上自己的YouTube平台，他也不知影片來源為何。他說，黃國昌在直播中提及他的帳號，並將他和寶和會做連結，影響其記者聲譽。

檢方表示，黃國昌在片中陳述，他認為該影片是寶和會所拍攝，但影片存放在該記者YouTube平台的不公開連結內，以「那我可以合理的說，你們跟寶和會勾結嗎」等疑問語句提出質疑指謫。