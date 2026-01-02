黃國昌質疑新聞台記者勾結黑道 挨告加重誹謗不起訴

快訊

中央社／ 新北2日電

民眾黨主席黃國昌直播中稱遭黑道跟監，並質疑新聞台記者與黑道勾結，挨告加重誹謗。新北檢認為，黃國昌以疑問語句提出質疑，且非全屬無據，難認有誹謗犯意，予以不起訴。

黃國昌去年9月29日在YouTube直播中表示，自己遭竹聯幫寶和會跟監，但被跟拍的相關影片出現在新聞台記者YouTube頻道中列為不公開影片，質疑該記者與寶和會勾結。該記者認為有損名譽，向黃國昌提告加重誹謗罪。

新北地檢署日前偵結，根據不起訴書，新聞台記者指稱該影片是民眾投訴到電視台，並非他拍攝，因檔案有問題需幫忙轉檔，因此才放上自己的YouTube平台，他也不知影片來源為何。他說，黃國昌在直播中提及他的帳號，並將他和寶和會做連結，影響其記者聲譽。

檢方表示，黃國昌在片中陳述，他認為該影片是寶和會所拍攝，但影片存放在該記者YouTube平台的不公開連結內，以「那我可以合理的說，你們跟寶和會勾結嗎」等疑問語句提出質疑指謫。

檢方認為，黃國昌是在直播中討論影片來源，其質疑尚非全屬無據，難認黃國昌有捏造無據事實指謫該記者的情形，也查無證據黃國昌是出於惡意，難認定其有誹謗犯意，因此予以不起訴處分。

民眾黨主席黃國昌。記者余承翰／攝影
黃國昌 直播 黑道 民眾黨

