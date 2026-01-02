快訊

交通事故後未停車處理…台東男判緩刑 法官：不是你的過失也構成肇逃

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市江姓男子因肇事後未停車處理，日前遭台東地方法院判決有期徒刑2個月，緩刑2年，並得易科罰金折算。法官強調，即便事故不是你的過失，逃離現場仍構成肇事逃逸。

2024年7月2日上午8點20分左右，江男騎機車行經泰安街與仁六街交叉口，準備左轉。當時，余姓騎士從後方接近，因閃避江男的機車而倒地，造成左腿、左手肘擦傷及頭部鈍傷。事發後，江男未停車，也未報警或協助傷者，即騎車離開現場。

警方接獲報案後展開調查，透過監視器畫面及現場勘驗，確認江男為前車並已打方向燈，但逃離現場行為明確。案件移送檢察官後，檢察官依法提起公訴，指控江男犯刑法肇事逃逸罪。法院審理時，江男坦承犯行，並提供事故相關證據。

法院調查指出，江男為前車，並已打方向燈，事故並非他過失所致。但他明知有人受傷，卻未盡停車協助或報警義務，因此成立肇事逃逸罪。法官在量刑時考量江男無犯罪前科、事後坦承犯行，且被害人願意原諒，宣告緩刑2年，刑期暫不執行。

法官也強調，交通事故後的基本責任就是停下來處理、協助傷者或通知警方。逃逸不僅違法，也可能帶來刑責，即便你在事故中沒有過錯，也不能以「我沒撞人」作為理由離開現場。

法界人士表示，這起案件對所有駕駛人都是警示，事故發生後，停車、報警、協助傷者，是法律要求的最低責任。

台東市江姓男子因肇事後未停車處理，日前遭台東地方法院判決有期徒刑2個月，緩刑2年，並得易科罰金折算。圖／本報資料照片
