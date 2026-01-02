快訊

代墊265萬遺產稅竟換來「查封房」 2姊上法院怒告胞弟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹翁男過世後留下大筆遺產，全體繼承人需繳納265萬元遺產稅，翁姓姊妹因弟弟繳不出錢先行墊付，未料卻遲遲拿不回錢，還發現弟弟承諾補償的房產早已遭查封，只好對胞弟提告。新竹地院審理後，認定翁弟應分別返還2位姊姊各代墊款項37餘萬元。

判決書指出，翁男於2020年7月22日過世，留下的遺產經國稅局核定，須繳納遺產稅265萬8413元。經全體繼承人內部計算，其中翁家小兒子應負擔約75萬6315元。不過翁弟因個人債務問題，拒絕出面繳納其分攤的遺產稅。

為避免產生滯納金，翁弟2位姊姊於2024年1月26日先行各自墊付37萬8157元及37萬8158元，並將款項匯入母親帳戶，由母親一次繳清全部遺產稅。姊弟雙方當天也簽署「權利同意讓渡書」，約定由翁姓姊妹代繳遺產稅，弟弟則將名下位於嘉義市的不動產權利讓渡作為補償。

不過翁姓姊妹事後才發現，弟弟名下的不動產早已因債務問題遭債權人查封，根本無法依約讓渡，等同無法履行約定。姊妹認為自身權益受損，提起民事訴訟，請求弟弟返還代墊的遺產稅。

法官審理，翁家姊妹所提出的遺產稅繳款書、匯款紀錄、建物登記謄本及權利讓渡書等證據，足以證明代墊事實與雙方約定內容，既然弟弟名下不動產已遭查封，讓渡義務已屬給付不能，姊妹可依民法請求賠償各自代墊的遺產稅款，最終判決翁弟應分別返還姊姊37萬8157元、37萬8158元。

新竹翁男過世後留下大筆遺產，全體繼承人需繳納265萬遺產稅，翁姓姊妹因弟弟繳不出錢先行墊付，未料卻遲遲拿不回錢。圖／報系資料照
新竹翁男過世後留下大筆遺產，全體繼承人需繳納265萬遺產稅，翁姓姊妹因弟弟繳不出錢先行墊付，未料卻遲遲拿不回錢。圖／報系資料照

遺產 繼承人

