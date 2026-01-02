聽新聞
0:00 / 0:00
代墊265萬遺產稅竟換來「查封房」 2姊上法院怒告胞弟
新竹翁男過世後留下大筆遺產，全體繼承人需繳納265萬元遺產稅，翁姓姊妹因弟弟繳不出錢先行墊付，未料卻遲遲拿不回錢，還發現弟弟承諾補償的房產早已遭查封，只好對胞弟提告。新竹地院審理後，認定翁弟應分別返還2位姊姊各代墊款項37餘萬元。
判決書指出，翁男於2020年7月22日過世，留下的遺產經國稅局核定，須繳納遺產稅265萬8413元。經全體繼承人內部計算，其中翁家小兒子應負擔約75萬6315元。不過翁弟因個人債務問題，拒絕出面繳納其分攤的遺產稅。
為避免產生滯納金，翁弟2位姊姊於2024年1月26日先行各自墊付37萬8157元及37萬8158元，並將款項匯入母親帳戶，由母親一次繳清全部遺產稅。姊弟雙方當天也簽署「權利同意讓渡書」，約定由翁姓姊妹代繳遺產稅，弟弟則將名下位於嘉義市的不動產權利讓渡作為補償。
不過翁姓姊妹事後才發現，弟弟名下的不動產早已因債務問題遭債權人查封，根本無法依約讓渡，等同無法履行約定。姊妹認為自身權益受損，提起民事訴訟，請求弟弟返還代墊的遺產稅。
法官審理，翁家姊妹所提出的遺產稅繳款書、匯款紀錄、建物登記謄本及權利讓渡書等證據，足以證明代墊事實與雙方約定內容，既然弟弟名下不動產已遭查封，讓渡義務已屬給付不能，姊妹可依民法請求賠償各自代墊的遺產稅款，最終判決翁弟應分別返還姊姊37萬8157元、37萬8158元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言