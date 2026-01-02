政二代顏大鈞吸金近億元 「我錯了」請求法官具保回家處理債務

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金近億元，台南地院今上午開庭，梁女哭訴「家庭快破滅了」。顏請求法官給予交保，好好處理債務，梁女等人說，「讓他回家，好好的面對我們這些人」。

顏大鈞涉吸金近億元還企圖出境，經拘提到案後裁押，被訴詐欺罪嫌移審後裁押迄今，顏大鈞及律師上次聲請具保被駁，押期將於本月14日屆滿，台南地院今辯論終結，預定2月6日宣判，法官續開庭決定是否延押。

然而，梁女等6名被害人均到庭陳述意見，其中3名被害人已與顏家人調解成立，另梁女等3人因金額龐大，且雙方對借貸明細認知不同，迄今尚未成立。

「我知道我錯了。」顏大鈞說，當初為了賺錢、周轉而借錢，之後也因利息太高，致債務越滾越大，因此才會想到出國，逼家人出面幫忙處理。他說，希望法官能准予交保，讓他回家看小孩，再與家人商討與債權人和解，這也是最重要的事。

張姓被害人說，雖與顏父顏純左成立調解，但他希望顏可以出來賺錢，解決債務問題，否則找上顏父也僅是道義上責任，他也快活不下去了，希望顏可以出來面對面討論賠償事宜。他說，「願意給顏機會，好好面對我們這些人」。

梁女提及向家人及友人借錢給顏，自己也快撐不去了，每天與先生吵架，「家庭快破滅了」。她哭訴，至少要回3000萬元，一解燃眉之急。當法官詢問她意見，她也同意讓顏可以回家，解決債務問題，她只想要回這筆錢，解決燃眉之急。6名被害人均不反對讓顏回家，處理債務。

法官詢及其交保金額，從律師一開始提出50萬、100萬元，再到法官依其吸金金額估算至少300萬元，顏大鈞也一口同意。他說，他會誠心誠意歸還給債權人要的款項。