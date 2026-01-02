張綱維自認品學兼優卻因遠航入獄 聲請再審喊「每個晚上都做惡夢」

遠東航空董事長張綱維涉掏空公司資產，台灣高等法院依商業會計法等罪判刑14年，另有4月得易科罰金之刑，其中背信、行使業務登載不實、違反民用航空法等3罪，分別判刑1年、4年、2年6月，併科1億元罰金不得上訴第三審而定讞。張聲請再審，高院今開訊問庭，張表示「沒有被害人，只有他被害」，訴苦「每個晚上都做惡夢」。

張綱維現於台北監獄服刑，他在上訴二審期間，7度違反科技監控規定，高院2025年4月2日拘提、重行羈押，押期期間多次以母親罹癌、7架飛機待處置為由求交保，但均被高院駁回。

遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維無足夠財力籌措或引進有效資金重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，又令遠航承受重大財損。

檢方起訴指張綱維犯罪所得近36億元，一審認定張犯罪所得為32億餘元，並指張以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑。

案經上訴，高院認為二審期間合庫已受償10億餘元，另指張綱維部分犯行為無罪，而扣除2億5000萬元犯罪所得，認定張綱維應沒收犯罪所得為19億8415萬餘元。

高院指出，張綱維嚴重違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未深切體認特許事業負責人的社會責任，一審判決部分量刑過輕，而一審未及審酌合庫已受償部分貸款，去年11月14日撤銷改判，但仍處張14年徒刑，另有4月得易科罰金之刑。張犯行使業務登載不實罪，二審判處1年徒刑，犯刑法背信罪判4年徒刑，違反民用航空法部分判處2年6月徒刑併科1億元罰金，此3罪均不得上訴，先行定讞。

張綱維聲請再審，高院今開訊問庭，張仍不厭其煩解釋公司是「1人獨資公司」，所有決議都經董事會合法程序，且只有他1人被害，沒有其他被害人，他是要如何掏空、背信自己？埋怨「判這麼重」。

張說，遠航出問題時，所有人都不救，重整人找上他，當時他年輕、賺很多錢，基於回饋社會的心理而入主遠航，沒想到得不到公平的審判，他「每個晚上作惡夢」。張自認從小品學兼優，質疑以後誰敢救任何企業、做善事？但判決卻不提他是1人公司、有會議記錄，他不相信司法會這麼奇怪、粗糙，母親已癌末，卻看到他遭這種對待。

律師謝協昌以刑事訴訟法第421條「足生影響於判決之重要證據漏未審酌」為由，替張綱維聲請再審，並質疑張為遠航清償11億1361萬有擔保債權，法院視而不見，「轉調樺壹款」也無損遠航利益或謀取個人利益，相互資金融通不會構成侵占。謝說，法院認定張犯8個罪，宣告刑達27年，但實際上都是輕罪。