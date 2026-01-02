傳訊息想拜「館長」為師未獲回應…他開貨車衝撞健身房 確定要入獄！

台中市男子林育衛前年到「館長」陳之漢經營的健身房應徵工作未果，又傳訊想拜館長為師未獲回應，他駕駛小貨車高速撞入成吉思汗健身俱樂部台中館，所幸未釀成傷亡，最高法院依強制罪判4月得易科罰金之刑、毀損罪判刑1年2月定讞。

林育衛2024年6月12日駕駛貨車載許姓友人至回收場，回程途中執意開往他處，便與許發生口角，許拿手機報警，他強行奪下手機；林又因生活、工作應徵不順遂，對現況心生不滿，且思及先前到成吉思汗健身俱樂部台中館應徵未果，又傳訊息館長表達欲拜其為師也未獲回應。

林同日晚間7時許，駕車抵達健身房前的對向車道，先暫停約6秒後，未按喇叭直接加速駕車撞入健身房，造成健身房多處損壞，所幸未有人員傷亡。檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴，一、二審依殺人未遂罪判刑5年8月，但最高法院認為應再審酌林有無殺人的不確定故意，撤銷判決發回更審。

台中高分院更一審認為，林否認有殺人不確定故意，強調「撞擊前有看一下有沒有人才撞、只想到會撞到門」，另外監視器畫面也顯示，林開車撞進館內後即停車，顯示林從衝撞大門至煞停前，未見管制匣門至大門間有人，可見林所辯沒有要撞人的意思，有所憑據。

更一審指出，林衝撞大門後，隨即下車離開健身館，沒有對現場人員有何肢體或言語暴力的舉動，又林不認識健身館內消費的客人，也與相關人員無仇恨，只因生活、工作應徵不順遂才犯行，林無殺人、傷害動機及目的。