快訊

恐怖前男友不顧保護令上門 2警遇襲…長刀狠刺傷及心臟

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中彭姓男子去年耶誕節闖入李姓女友家躲藏、搞破壞，李因事前報警、聲請保護令，並在洪姓現任男友、2名警員陪同下回家，彭從黑暗中衝出持刀狠刺洪男、警員，釀1警傷及心臟，2警縫了21針；法院一審依殺人未遂等罪判他7年5月，二審以彭和洪和解，撤銷改判7年3月，仍可上訴。

檢警調查，彭男（35歲）2024年12月25日凌晨跑到李女南區工學二街住處持拿鑰匙闖入，拿刀破壞沙發、床、電視櫃及化妝台；因李事前發現彭脫序行為報案，再和現任洪姓男友到派出所聲請保護令，當天4點多完成手續，2名陳姓警員為求謹慎，陪同李女、洪男回家。

未料彭男仍躲藏屋內，持1把33公分長刀見洪男走進廚房突撲向他拉扯，2名警員立刻噴辣椒水制止，彭卻失控持刀朝警員胸口、腹部猛刺3下，另1名警員阻擋手部遭砍傷，洪為協助也遭彭砍。

密錄器畫面拍下，李女、洪男及警員進屋後才剛開燈，彭突然衝向李，現場一度混亂，2名警員、洪上前壓制遭砍傷就喊「我受傷了」，彭則強力反抗，還不斷嘶吼「讓我死！」並飆罵三字經。

彭揮刀釀陳姓警員左胸遭刺、疑似氣胸及心包膜損傷，其左胸縫6針、腹部受傷縫10針，另名陳員左手撕裂傷逢了5針。

台中地院一審時，彭否認犯行，辯稱沒有要殺警員的意圖，是奪刀時不小心誤傷；陳員證稱，彭朝他衝過來撞擊，打開背心才驚覺胸部、腹部都在滴血，衣服上有3個洞，刀子捅到他胸腹，包覆心臟的膜已被刺到。一審依殺人未遂、傷害等罪判他7年5月；另依毀損罪判他6月，得易科罰金。

檢方、洪男均不服上訴，檢方主張彭至今沒和李女、2名警員和解，且犯後避重就輕，仍飾詞狡辯、毫無悔意，其面對公權力時，行徑囂張，膽大妄為，一審量刑過輕，不足反應其惡行；彭則說，他沒有特別針對誰，就是拿刀在那邊揮舞，無殺人犯意。

台中高分院二審查，彭男上訴後以5萬元和洪男和解，量刑基準有別，其餘主張則無理由，不得易科罰金部分撤銷改判他7年3月，其餘駁回。

彭男（左）躲在李姓前女友家，見對方回來就衝出來攻擊。圖／報系資料照
殺人未遂 男友 保護令

